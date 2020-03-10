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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 223224225226>
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:40

  YKK написав: Никого не собираюсь убеждать. Я за просвещение, здравый смысл и против фуфломицынов, всеобщей истерии и нагнетания. Если считаете, что маска Вас защитит пользуйтесь на здоровье.

Гм... в Китае за хождение без маски банально били "активисты" с красными повязками.)))
На распространение эта самая маска влияет весьма сильно, т.к. слюна от инфицированного(он может не иметь симптомов и прекрасно себя чувствовать) не летит на метр вокруг при каждом чихе, да и при дыхании большая часть капелек влаги останется у него на тыльной стороне маски и щеках. Как следствие, взвесь в воздухе или не появляется или имеет гораздо меньшую насыщенность. Не такие уж китайцы идийоты. Они не предлагают имбу, а просто на каждом шагу уменьшают шансы на распространение: там на 10%, там на 20%, там на 50% - и останавливают эпидемию.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:46

У министра здравоохранения Великобритании обнаружили коронав

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/11/7243154/
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:51

Украинец пытался вывезти за границу почти 11 тыс. медицинских масок. Общая сумма конфиската - 356 тыс. грн

І знову медична контрабанда. На кордоні виявили понад 10 тисяч захисних медичних масок

https://dpsu.gov.ua/ua/news/i-znovu-med ... ih-masok-/

вот так вот, решил соотечественников без средств защиты оставить :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:53

  19yuriy91 написав:Украинец пытался вывезти за границу почти 11 тыс. медицинских масок. Общая сумма конфиската - 356 тыс. грн

І знову медична контрабанда. На кордоні виявили понад 10 тисяч захисних медичних масок

https://dpsu.gov.ua/ua/news/i-znovu-med ... ih-masok-/

вот так вот, решил соотечественников без средств защиты оставить :mrgreen:

Таки поймали Радуцкого на горячем :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Когда-то видел де*** видео о том, что якобы презервативы не защищают от беременности и спида потому что спера отозоид и уж тем более вирус намного меньше чем расстояние между атомами латекса. Там ещё такая графика была с шариками атомов и как сквозь них все проходит...
Вот явно есть что-то родственное с утверждениями, что маски никак не защищают.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Маски треба, в обов'язковому порядку, носити продавцям, водіям таксі/маршруток, офіціянтам і так далі. Не допускати скупчень людей. Це як мінімум. Коли вже зелені роздупляться?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:12

  lapay написав:Маски треба, в обов'язковому порядку, носити продавцям, водіям таксі/маршруток, офіціянтам і так далі. Не допускати скупчень людей. Це як мінімум. Коли вже зелені роздупляться?

Ну это вопросы не к власти, а к тем 73% баранов, которые ее выбрали.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:17

  varlo написав:https://www.youtube.com/watch?v=QpHg-WJ-mek


Добрый доктор Комаровский сказал, что каждый заболеет коронавирусом :mrgreen:

Калькулируем, 3 процента на население Земли, минус 225 миллионов, плюс-минус, и это каждый год, если иммунитет на вирус будет вырабатываться на год и не будет вакцины :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну от почитав чергові новини , подивився "офіційний сайт" ( хто не в курсі - https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps ... 7b48e9ecf6 ) . І Зрозумів - що австалійці ще дуже навіть оптимісти ... В моєму найгіршому сценарію смертей буде млн 120 ... Зверніть увагу на Німеччину та Італію , ну і просто прикиньте кількість "груп найбільшого ризику " в світі і в розвинених країнах ( в цьому плані ми до них навіть набагато ближче , ніж "нерозвинені" ) . У нас в "середньому" варіанті виходить більше 0.5 млн смертей ... Це вже стає дуже навіть "стрьомним" ...
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

❗️В Киеве закрывают кинотеатры и развлекательные зоны в ТРЦ до конца марта

Хоть в Киеве не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом, КГГА решила сработать на опережение. Согласно распоряжению Виталия Кличко, с 12 марта и предварительно до конца месяца:

➡️ временно ограничен образовательный процесс в детских садах, средних школах и ВУЗах, а также в спортивных школах
➡️ ограничено проведение массовых мероприятий в столице: концертов, конференций, и даже киносеансов
➡️ будут закрыты развлекательные центры и зоны в шопинг-молах
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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