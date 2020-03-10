YKK написав:
Это не так, обычная маска Вам ничем не оможет. Бесполезная вещь. Именно нулевая эффективность. Кроме того, большинство обычных масок используют защиту на вдохе и не имеют защиты на выдохе, так что потенциально зараженный человек, даже в маске будет всех заражать.Смысл поста был в том, что сама по себе маска, даже нужного типа, не поможет, при биологической опасности нужен комплекс мер защиты.Такую защиту обеспечить массово не реально. Реальная защита -сидеть в изолированом помещении.
Человек в маске становиться МЕНЕЕ заразным для окружающих, из-за банально меньшего радиуса разлетания частичек мокроты, что успешно на практике уже доказал Китай, почувствуйте разницу - человек без маски - безопасное расстояние 1,5-2 метра, человек в маске - до метра.
И, зараженный человек МОЖЕТ И НЕ ЗНАТЬ о том что является носителем, пока не проявились симптомы.