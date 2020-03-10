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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 223224225226 Додано: Сер 11 бер, 2020 11:48 YKK написав: Schmit написав: Любая маска в зараженном помещении лучше, чем ничего. Да, пусть защита не 100%, как у FFP3, но и не нулевая. Любая маска в зараженном помещении лучше, чем ничего. Да, пусть защита не 100%, как у FFP3, но и не нулевая.

Это не так, обычная маска Вам ничем не оможет. Бесполезная вещь. Именно нулевая эффективность. Кроме того, большинство обычных масок используют защиту на вдохе и не имеют защиты на выдохе, так что потенциально зараженный человек, даже в маске будет всех заражать.Смысл поста был в том, что сама по себе маска, даже нужного типа, не поможет, при биологической опасности нужен комплекс мер защиты.Такую защиту обеспечить массово не реально. Реальная защита -сидеть в изолированом помещении. Это не так, обычная маска Вам ничем не оможет. Бесполезная вещь. Именно нулевая эффективность. Кроме того, большинство обычных масок используют защиту на вдохе и не имеют защиты на выдохе, так что потенциально зараженный человек, даже в маске будет всех заражать.Смысл поста был в том, что сама по себе маска, даже нужного типа, не поможет, при биологической опасности нужен комплекс мер защиты.Такую защиту обеспечить массово не реально. Реальная защита -сидеть в изолированом помещении.

Человек в маске становиться МЕНЕЕ заразным для окружающих, из-за банально меньшего радиуса разлетания частичек мокроты, что успешно на практике уже доказал Китай, почувствуйте разницу - человек без маски - безопасное расстояние 1,5-2 метра, человек в маске - до метра.



И, зараженный человек МОЖЕТ И НЕ ЗНАТЬ о том что является носителем, пока не проявились симптомы. Человек в маске становиться МЕНЕЕ заразным для окружающих, из-за банально меньшего радиуса разлетания частичек мокроты, что, почувствуйте разницу - человек без маски - безопасное расстояние 1,5-2 метра, человек в маске - до метра.И, зараженный человек МОЖЕТ И НЕ ЗНАТЬ о том что является носителем, пока не проявились симптомы. _Mykola_ Повідомлень: 3671 З нами з: 09.02.09 Подякував: 525 раз. Подякували: 451 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 223224225226 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 10 бер, 2020 12:08