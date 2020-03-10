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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 224225226227228>
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:48

  YKK написав:
  Schmit написав:Любая маска в зараженном помещении лучше, чем ничего. Да, пусть защита не 100%, как у FFP3, но и не нулевая.

Это не так, обычная маска Вам ничем не оможет. Бесполезная вещь. Именно нулевая эффективность. Кроме того, большинство обычных масок используют защиту на вдохе и не имеют защиты на выдохе, так что потенциально зараженный человек, даже в маске будет всех заражать.Смысл поста был в том, что сама по себе маска, даже нужного типа, не поможет, при биологической опасности нужен комплекс мер защиты.Такую защиту обеспечить массово не реально. Реальная защита -сидеть в изолированом помещении.

Человек в маске становиться МЕНЕЕ заразным для окружающих, из-за банально меньшего радиуса разлетания частичек мокроты, что успешно на практике уже доказал Китай, почувствуйте разницу - человек без маски - безопасное расстояние 1,5-2 метра, человек в маске - до метра. :twisted: :mrgreen:

И, зараженный человек МОЖЕТ И НЕ ЗНАТЬ о том что является носителем, пока не проявились симптомы.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:27

  _Mykola_ написав:Человек в маске становиться МЕНЕЕ заразным для окружающих, из-за банально меньшего радиуса разлетания частичек мокроты, что успешно на практике уже доказал Китай, почувствуйте разницу - человек без маски - безопасное расстояние 1,5-2 метра, человек в маске - до метра. :twisted: :mrgreen:

И, зараженный человек МОЖЕТ И НЕ ЗНАТЬ о том что является носителем, пока не проявились симптомы.


Та це непродуктивна суперечка - маска в загальному допомагає якось зменшити - але треба дуже правильно нею користуватися . Якщо всі масово перейдуть на маски - то різко закінчиться все - і готові , і марля , і бинти ...
Проблема в іншому - карантин не може бути безстроковим . Поки вірус цей ходить - повинен бути карантин . І як довго ? Теоретично - поки всі заражені перехворіють та/чи вірус "вимре" на всіх носіях . Ну або буде вже масова вакцинація та імунітет в загальному . Чому говорять про повторне зараження ? У абсолютно всіх повинен бути імунітет в результаті ... Якось слабо уявляю ... Або реально катаклізми ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:34

  Puente написав:Чому говорять про повторне зараження ? У абсолютно всіх повинен бути імунітет в результаті ...


Говорят, что уже есть два подтипа этого вируса, поэтому ни что не мешает переболев одним подтипом переболеть затем и другим.
Так и с вирусом гриппа, вы можете переболеть гриппом А, а затем сразу же гриппом B.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:54

  freeze написав:
  Puente написав:Чому говорять про повторне зараження ? У абсолютно всіх повинен бути імунітет в результаті ...


Говорят, что уже есть два подтипа этого вируса, поэтому ни что не мешает переболев одним подтипом переболеть затем и другим.
Так и с вирусом гриппа, вы можете переболеть гриппом А, а затем сразу же гриппом B.


Чому говорять про повторне зараження...Кажуть, що цей вірус різко зменшує імунну відповідь організма, потім активуються бактеріальні фактори.

Імунітет залишаєтся зниженним ще 30-40 днів, тобто після одужання у вас фактично немає імунітету. Тому дужу легко захворіти знову.

Десь ось таке я начитав в інеті.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Києві щойно ввели КАРАНТИН!

Рішення набирає чиності з 00.00 12 березня!
Закриваються:
- навчальні заклади (школи, університети, дошкільні заклади, спортивні школи тошо).
- забороняються масові заходи (скасовуються концерти та конференції, закриваються театри та кінотеатри тощо).
- закриваються розважальні центри та розважальні зони в ТРЦ.

Аналогічне рішення буде прийнято сьогодні щодо ВСІЄЇ УКРАЇНИ.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:56

_Mykola_
Если внимательно читать, то речь в посте была о ЗАЩИТЕ. Как отметили тут, скупка масок идиотами порождает панику и дефицит масок, кому они действительно необходимы.
Из рекомендаций Центра по контролю и профилактике заболеваний США
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/what-you-should-do.pdf
DO NOT use facemasks. CDC does not recommend the use of facemasks for the general U.S. public to prevent the spread of 2019-nCoV.
Переводить я думаю не надо?
* маски рекомендованы только больным.Для ЗАЩИТЫ рекомендованы ТОЛЬКО респираторы
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Frespirator-supply-strategies.html
Востаннє редагувалось YKK в Сер 11 бер, 2020 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:57

Який курс масок у Києві купівля/продаж?
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:02

  YKK написав:Если внимательно читать, то речь в посте была о ЗАЩИТЕ. Как отметили тут, скупка масок идиотами порождает панику и дефицит масок, кому они действительно необходимы.
Из рекомендаций Центра по контролю и профилактике заболеваний США
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/what-you-should-do.pdf
DO NOT use facemasks. CDC does not recommend the use of facemasks for the general U.S. public to prevent the spread of 2019-nCoV.
Переводить я думаю не надо?
* маски рекомендованы только больным.Для ЗАЩИТЫ рекомендованы ТОЛЬКО респираторы
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Frespirator-supply-strategies.html

Ну да, ТОЛЬКО больным, и этим рекомендациям следуют Германия и Италия, но Китай поступил по-другому - результаты мы все уже видим.

Еще раз повторюсь, ношение масок ВСЕМИ в людных местах, транспорте - РЕЗКО уменьшает инфицирование, и дело тут не в личной защите от вируса, а в общем уменьшении заражения за счет уменьшения радиуса разлетания мокрот с вирусом.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:04

YKK
"Рекомендациями" США можно вытереть мягкое место.
Как пример, нужно брать положительный опыт Китая, а не Штаты, где вирус с каждым днем распространяется все шире.
В конце концов, производство масок настолько сложное? Да их производство можно развернуть чуть ли не в гараже. Инвестиции копеечные.
В Штатах идет сейчас "стадия отрицания"
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:07

  antey1969 написав:YKK
"Рекомендациями" США можно вытереть мягкое место.
Как пример, нужно брать положительный опыт Китая, а не Штаты, где вирус с каждым днем распространяется все шире.
В конце концов, производство масок настолько сложное? Да их производство можно развернуть чуть ли не в гараже. Инвестиции копеечные.

Да и банально с салфетки, двух резинок и двух скоб степлера можно соорудить, все-равно через полчаса-час в мусор.
Главная фанкция уменьшение радиуса разлетания мокрот.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 11 бер, 2020 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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