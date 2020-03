Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 224225226227228> Додано: Сер 11 бер, 2020 11:48 YKK написав: Schmit написав: Любая маска в зараженном помещении лучше, чем ничего. Да, пусть защита не 100%, как у FFP3, но и не нулевая. Любая маска в зараженном помещении лучше, чем ничего. Да, пусть защита не 100%, как у FFP3, но и не нулевая.

Это не так, обычная маска Вам ничем не оможет. Бесполезная вещь. Именно нулевая эффективность. Кроме того, большинство обычных масок используют защиту на вдохе и не имеют защиты на выдохе, так что потенциально зараженный человек, даже в маске будет всех заражать.Смысл поста был в том, что сама по себе маска, даже нужного типа, не поможет, при биологической опасности нужен комплекс мер защиты.Такую защиту обеспечить массово не реально. Реальная защита -сидеть в изолированом помещении. Это не так, обычная маска Вам ничем не оможет. Бесполезная вещь. Именно нулевая эффективность. Кроме того, большинство обычных масок используют защиту на вдохе и не имеют защиты на выдохе, так что потенциально зараженный человек, даже в маске будет всех заражать.Смысл поста был в том, что сама по себе маска, даже нужного типа, не поможет, при биологической опасности нужен комплекс мер защиты.Такую защиту обеспечить массово не реально. Реальная защита -сидеть в изолированом помещении.

Человек в маске становиться МЕНЕЕ заразным для окружающих, из-за банально меньшего радиуса разлетания частичек мокроты, что успешно на практике уже доказал Китай, почувствуйте разницу - человек без маски - безопасное расстояние 1,5-2 метра, человек в маске - до метра.

И, зараженный человек МОЖЕТ И НЕ ЗНАТЬ о том что является носителем, пока не проявились симптомы.



Та це непродуктивна суперечка - маска в загальному допомагає якось зменшити - але треба дуже правильно нею користуватися . Якщо всі масово перейдуть на маски - то різко закінчиться все - і готові , і марля , і бинти ...

Говорят, что уже есть два подтипа этого вируса, поэтому ни что не мешает переболев одним подтипом переболеть затем и другим.

Так и с вирусом гриппа, вы можете переболеть гриппом А, а затем сразу же гриппом B.



Говорят, что уже есть два подтипа этого вируса, поэтому ни что не мешает переболев одним подтипом переболеть затем и другим.

Чому говорять про повторне зараження...Кажуть, що цей вірус різко зменшує імунну відповідь організма, потім активуються бактеріальні фактори.



Імунітет залишаєтся зниженним ще 30-40 днів, тобто після одужання у вас фактично немає імунітету. Тому дужу легко захворіти знову.



Чому говорять про повторне зараження...Кажуть, що цей вірус різко зменшує імунну відповідь організма, потім активуються бактеріальні фактори.

Імунітет залишаєтся зниженним ще 30-40 днів, тобто після одужання у вас фактично немає імунітету. Тому дужу легко захворіти знову.

Десь ось таке я начитав в інеті.



Рішення набирає чиності з 00.00 12 березня!

Закриваються:

- навчальні заклади (школи, університети, дошкільні заклади, спортивні школи тошо).

- забороняються масові заходи (скасовуються концерти та конференції, закриваються театри та кінотеатри тощо).

- закриваються розважальні центри та розважальні зони в ТРЦ.



Аналогічне рішення буде прийнято сьогодні щодо ВСІЄЇ УКРАЇНИ.

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 5734 З нами з: 11.04.12 Подякував: 347 раз. Подякували: 615 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2020 12:56 _Mykola_

Если внимательно читать, то речь в посте была о ЗАЩИТЕ. Как отметили тут, скупка масок идиотами порождает панику и дефицит масок, кому они действительно необходимы.

Из рекомендаций Центра по контролю и профилактике заболеваний США

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/what-you-should-do.pdf

DO NOT use facemasks . CDC does not recommend the use of facemasks for the general U.S. public to prevent the spread of 2019-nCoV.

Переводить я думаю не надо?

* маски рекомендованы только больным.Для ЗАЩИТЫ рекомендованы ТОЛЬКО респираторы

Ну да, ТОЛЬКО больным, и этим рекомендациям следуют Германия и Италия, но Китай поступил по-другому - результаты мы все уже видим.

Еще раз повторюсь, ношение масок ВСЕМИ в людных местах, транспорте - РЕЗКО уменьшает инфицирование, и дело тут не в личной защите от вируса, а в общем уменьшении заражения за счет уменьшения радиуса разлетания мокрот с вирусом.

Игнор:рагули, наци, адепты майдана, порохоботы YKK

"Рекомендациями" США можно вытереть мягкое место.

Как пример, нужно брать положительный опыт Китая, а не Штаты, где вирус с каждым днем распространяется все шире.

В конце концов, производство масок настолько сложное? Да их производство можно развернуть чуть ли не в гараже. Инвестиции копеечные.

В Штатах идет сейчас "стадия отрицания"

Да и банально с салфетки, двух резинок и двух скоб степлера можно соорудить, все-равно через полчаса-час в мусор.

Главная фанкция уменьшение радиуса разлетания мокрот.



Еще раз повторюсь, ношение масок ВСЕМИ в людных местах, транспорте - РЕЗКО уменьшает инфицирование, и дело тут не в личной защите от вируса, а в общем уменьшении заражения за счет уменьшения радиуса разлетания мокрот с вирусом. Ну да, ТОЛЬКО больным, и этим рекомендациям следуют Германия и Италия, но Китай поступил по-другому - результаты мы все уже видим.Еще раз повторюсь, ношение масок ВСЕМИ в людных местах, транспорте - РЕЗКО уменьшает инфицирование, и дело тут не в личной защите от вируса, а в общем уменьшении заражения за счет уменьшения радиуса разлетания мокрот с вирусом. _Mykola_ Повідомлень: 3673 З нами з: 09.02.09 Подякував: 525 раз. Подякували: 454 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2020 13:04 YKK

"Рекомендациями" США можно вытереть мягкое место.

Как пример, нужно брать положительный опыт Китая, а не Штаты, где вирус с каждым днем распространяется все шире.

В конце концов, производство масок настолько сложное? Да их производство можно развернуть чуть ли не в гараже. Инвестиции копеечные.

В Штатах идет сейчас "стадия отрицания" antey1969 1

Повідомлень: 9196 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1068 раз. Подякували: 2432 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2020 13:07 antey1969 написав: YKK

"Рекомендациями" США можно вытереть мягкое место.

Как пример, нужно брать положительный опыт Китая, а не Штаты, где вирус с каждым днем распространяется все шире.

В конце концов, производство масок настолько сложное? Да их производство можно развернуть чуть ли не в гараже. Инвестиции копеечные. "Рекомендациями" США можно вытереть мягкое место.Как пример, нужно брать положительный опыт Китая, а не Штаты, где вирус с каждым днем распространяется все шире.В конце концов, производство масок настолько сложное? Да их производство можно развернуть чуть ли не в гараже. Инвестиции копеечные.

Да и банально с салфетки, двух резинок и двух скоб степлера можно соорудить, все-равно через полчаса-час в мусор.

