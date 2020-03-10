Schmit написав:Любая маска в зараженном помещении лучше, чем ничего. Да, пусть защита не 100%, как у FFP3, но и не нулевая.
Это не так, обычная маска Вам ничем не оможет. Бесполезная вещь. Именно нулевая эффективность. Кроме того, большинство обычных масок используют защиту на вдохе и не имеют защиты на выдохе, так что потенциально зараженный человек, даже в маске будет всех заражать.Смысл поста был в том, что сама по себе маска, даже нужного типа, не поможет, при биологической опасности нужен комплекс мер защиты.Такую защиту обеспечить массово не реально. Реальная защита -сидеть в изолированом помещении.
Человек в маске становиться МЕНЕЕ заразным для окружающих, из-за банально меньшего радиуса разлетания частичек мокроты, что успешно на практике уже доказал Китай, почувствуйте разницу - человек без маски - безопасное расстояние 1,5-2 метра, человек в маске - до метра.
И, зараженный человек МОЖЕТ И НЕ ЗНАТЬ о том что является носителем, пока не проявились симптомы.
_Mykola_ написав:Человек в маске становиться МЕНЕЕ заразным для окружающих, из-за банально меньшего радиуса разлетания частичек мокроты, что успешно на практике уже доказал Китай, почувствуйте разницу - человек без маски - безопасное расстояние 1,5-2 метра, человек в маске - до метра.
И, зараженный человек МОЖЕТ И НЕ ЗНАТЬ о том что является носителем, пока не проявились симптомы.
Та це непродуктивна суперечка - маска в загальному допомагає якось зменшити - але треба дуже правильно нею користуватися . Якщо всі масово перейдуть на маски - то різко закінчиться все - і готові , і марля , і бинти ... Проблема в іншому - карантин не може бути безстроковим . Поки вірус цей ходить - повинен бути карантин . І як довго ? Теоретично - поки всі заражені перехворіють та/чи вірус "вимре" на всіх носіях . Ну або буде вже масова вакцинація та імунітет в загальному . Чому говорять про повторне зараження ? У абсолютно всіх повинен бути імунітет в результаті ... Якось слабо уявляю ... Або реально катаклізми ...
Puente написав:Чому говорять про повторне зараження ? У абсолютно всіх повинен бути імунітет в результаті ...
Говорят, что уже есть два подтипа этого вируса, поэтому ни что не мешает переболев одним подтипом переболеть затем и другим. Так и с вирусом гриппа, вы можете переболеть гриппом А, а затем сразу же гриппом B.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Puente написав:Чому говорять про повторне зараження ? У абсолютно всіх повинен бути імунітет в результаті ...
Говорят, что уже есть два подтипа этого вируса, поэтому ни что не мешает переболев одним подтипом переболеть затем и другим. Так и с вирусом гриппа, вы можете переболеть гриппом А, а затем сразу же гриппом B.
Чому говорять про повторне зараження...Кажуть, що цей вірус різко зменшує імунну відповідь організма, потім активуються бактеріальні фактори.
Імунітет залишаєтся зниженним ще 30-40 днів, тобто після одужання у вас фактично немає імунітету. Тому дужу легко захворіти знову.
Рішення набирає чиності з 00.00 12 березня! Закриваються: - навчальні заклади (школи, університети, дошкільні заклади, спортивні школи тошо). - забороняються масові заходи (скасовуються концерти та конференції, закриваються театри та кінотеатри тощо). - закриваються розважальні центри та розважальні зони в ТРЦ.
Аналогічне рішення буде прийнято сьогодні щодо ВСІЄЇ УКРАЇНИ.
Востаннє редагувалось YKK в Сер 11 бер, 2020 12:57, всього редагувалось 1 раз.
В связи с систематическим нарушением модераторами юридического документа, с названием "ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA", считаю себя более не связаным обязательствами данного соглашения. Игнор:рагули, наци, адепты майдана, порохоботы
Ну да, ТОЛЬКО больным, и этим рекомендациям следуют Германия и Италия, но Китай поступил по-другому - результаты мы все уже видим.
Еще раз повторюсь, ношение масок ВСЕМИ в людных местах, транспорте - РЕЗКО уменьшает инфицирование, и дело тут не в личной защите от вируса, а в общем уменьшении заражения за счет уменьшения радиуса разлетания мокрот с вирусом.
YKK "Рекомендациями" США можно вытереть мягкое место. Как пример, нужно брать положительный опыт Китая, а не Штаты, где вирус с каждым днем распространяется все шире. В конце концов, производство масок настолько сложное? Да их производство можно развернуть чуть ли не в гараже. Инвестиции копеечные. В Штатах идет сейчас "стадия отрицания"
antey1969 написав:YKK "Рекомендациями" США можно вытереть мягкое место. Как пример, нужно брать положительный опыт Китая, а не Штаты, где вирус с каждым днем распространяется все шире. В конце концов, производство масок настолько сложное? Да их производство можно развернуть чуть ли не в гараже. Инвестиции копеечные.
Да и банально с салфетки, двух резинок и двух скоб степлера можно соорудить, все-равно через полчаса-час в мусор. Главная фанкция уменьшение радиуса разлетания мокрот.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 11 бер, 2020 13:13, всього редагувалось 1 раз.