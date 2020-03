YKK написав:

DO NOT use facemasks

Если внимательно читать, то речь в посте была о ЗАЩИТЕ. Как отметили тут, скупка масок идиотами порождает панику и дефицит масок, кому они действительно необходимы.Из рекомендаций Центра по контролю и профилактике заболеваний США. CDC does not recommend the use of facemasks for the general U.S. public to prevent the spread of 2019-nCoV.Переводить я думаю не надо?* маски рекомендованы только больным.Для ЗАЩИТЫ рекомендованы ТОЛЬКО респираторы