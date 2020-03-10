Додано: Сер 11 бер, 2020 13:18

" antey1969 :Рекомендациями" США можно вытереть мягкое место.

Как пример, нужно брать положительный опыт Китая, а не Штаты, где вирус с каждым днем распространяется все шире.

Китай поступал так, так как сам создал и допустил распространение вируса на своей территории и по всему миру. Пример - так себе. Может там половина населения расстреляли и ликвидировали. Мы же не знаем. Там еще живность забивали палками. Тоже пример будем брать? Что касается Италии и Германии, а ВЫ уверены что рекомендации выполняются. Я вот не уверен.Ну я бы поспорил. Вполне здравые рекомендации. Steps to Prevent IllnessДругое дело как они исполняются. Население в большинстве случаев клинические идиоты. Большинство плевать хотело на правила и рекомендации. В Украине пример Санжары и западные регионы, где отгоняли вирус молитвами и забрасывали камнями.