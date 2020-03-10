Капсида вируса SarsCov2 ~75нм но вирусы не летают по 1й капсиде, они летают на чемто и вот это чтото улавливается масками на ура.
Да, остается открытым вопрос защиты глаз и деконтаминации одежды, но это другая тема.
В динамике и прогнозе этого заболевания очень важна "экспозиционная доза", вирусная нагрузка. Вдохнув условно 10 капсид и 1000капсид, это если однократно, а если многократно...будут очень разные картины, при прочих равных
Ну и конечно же фуфломицино-борцуны и радетели за доказательную медицину должны бы признать, что в Китае, Японии и другой ЮВ азии тотальный масочный режим почемуто сработал, но нет это же превыше их несравненного ума
YKK написав:
Schmit написав:С чего вы взяли?
Из описания степени защиты и класса фильтрации, ГОСТа
FFP1 респираторы имеют низкую эффективность фильтрации и степень очистки до 80%, защищают только от крупнодисперсных твердых аэрозолей (крупной пыли). Позволяют защищать органы дыхания при загрязнениях до 4 ПДК (предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ).
Применяются при работе с нетоксичной пылью, при строительстве, деревообработке, хорошо защищают от частиц цемента, пыльцы, угля, металлических опилок и тому подобных крупных частиц пыли.
FFP2 респираторы очищают до 94% загрязнений, имеют среднюю эффективность и кроме вышеперечисленных загрязнений фильтруют также мелкодисперсные и жидкие аэрозоли. Применяются при загрязненности воздуха до 12 ПДК, при работе с пылью средней токсичности, пылью твердой древесины, углем, при электросварке, улавливают жидкие аэрозоли на основе масла и воды.
FFP3 респираторы обладают высокой эффективностью, очищают до 99% примесей, позволяют работать при загрязненности до 50 ПДК (по другим данным до 30 ПДК) и защищают органы дыхания помимо вышеперечисленных загрязнений также от мелкодисперсных твердых и жидких аэрозолей. Применяются при работе с токсичной пылью, асбестом, радиоактивной пылью и для защиты от бактерий и вирусов, улавливают споры плесени
Вирус распространяется в т.ч воздушно-капельным путем, т.е с помощью капелек жидкости. Размер вируса явно меньше частиц пыли.Вопрос- какая эффективность защиты от вируса будет обычной маски и респиратора соответствующего класса?
Schmit написав:Вы хотите маня убедить, что 80% - то же что и 0%?
Никого не собираюсь убеждать. Я за просвещение, здравый смысл и против фуфломицынов, всеобщей истерии и нагнетания. Если считаете, что маска Вас защитит пользуйтесь на здоровье.
19yuriy91 написав:Украинец пытался вывезти за границу почти 11 тыс. медицинских масок. Общая сумма конфиската - 356 тыс. грн І знову медична контрабанда. На кордоні виявили понад 10 тисяч захисних медичних масок https://dpsu.gov.ua/ua/news/i-znovu-med ... ih-masok-/ вот так вот, решил соотечественников без средств защиты оставить
Таки поймали Радуцкого на горячем
То-то у нас в ближайшей аптеке появились маски Самые простенькие, марлевые, с завязочками. При этом достаточно широкие. Глядя на просвет, не понимаю, от чего они могут защитить. По-моему, даже от разбрызгивания при чихании не защищают Но 5 штук всё-же купил, они многоразовые
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 11 бер, 2020 13:19, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав:Імунітет залишаєтся зниженним ще 30-40 днів, тобто після одужання у вас фактично немає імунітету. Тому дужу легко захворіти знову.
Десь ось таке я начитав в інеті.
Это пишут неверное утверждение, если бы не вырабатывался иммунитет на вирус, то человек бы не выжил. Другой вопрос какой продолжительности иммунитет после болезни, и действительно сколько будет подтипов вируса, и надо ли на каждый подтип иметь говоря по простонародному свой иммунитет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Китай поступал так, так как сам создал и допустил распространение вируса на своей территории и по всему миру. Пример - так себе. Может там половина населения расстреляли и ликвидировали. Мы же не знаем. Там еще живность забивали палками. Тоже пример будем брать? Что касается Италии и Германии, а ВЫ уверены что рекомендации выполняются. Я вот не уверен.
" antey1969 :Рекомендациями" США можно вытереть мягкое место. Как пример, нужно брать положительный опыт Китая, а не Штаты, где вирус с каждым днем распространяется все шире.
Ну я бы поспорил. Вполне здравые рекомендации. Steps to Prevent Illness https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nc ... tment.html Другое дело как они исполняются. Население в большинстве случаев клинические идиоты. Большинство плевать хотело на правила и рекомендации. В Украине пример Санжары и западные регионы, где отгоняли вирус молитвами и забрасывали камнями.
В связи с систематическим нарушением модераторами юридического документа, с названием "ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA", считаю себя более не связаным обязательствами данного соглашения. Игнор:рагули, наци, адепты майдана, порохоботы
Corpocrator написав:Просвещатор видимо не внимательно читал веточку.
Куда мне до Вас, в истерике создать ветку обсуждения и нагнетать панику. Что дальше - создание секты. Будете новым мессией?)))
В связи с систематическим нарушением модераторами юридического документа, с названием "ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA", считаю себя более не связаным обязательствами данного соглашения. Игнор:рагули, наци, адепты майдана, порохоботы
Такие рекомендации приведут к тому, что что люди еще больше будут скупать дорогие респираторы N95 (которые действительно больше нужны медперсоналу). В результате большинство вообще будет ходить без каких либо средств защиты и ситуация пойдет по итальянскому сценарию.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 11 бер, 2020 13:24, всього редагувалось 1 раз.
YKK написав: В УКраине пример Санжары и западные регионы, где отгоняли вирус молитвами и забрасывали камнями.
Вы удивитесь, но человеческий фактор никто не отменял. Люди панически боятся того, на что не могут никак повлиять. К примеру, ничем не мотивированные нападения родственников или даже пациентов на сотрудников бригад скорой помощи имеют место во всем мире. Случаи редки, но тем не менее... состояние аффекта... а если толпу еще и подогреть
Starikan написав:А кто это будет контролировать? Мы не Китай и даже не Корея.
Патрульна поліція, в ідеалі, по стук-стук від небайдужих громадян. Карантин по-любому введуть, заборону на масові заходи, масочний режим для сфери обслуговування. Недовго чекати. Навіть не встиг повідомлення написати, як ввели карантин.
Востаннє редагувалось lapay в Сер 11 бер, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.