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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 225226227228>
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:11

Просвещатор видимо не внимательно читал веточку.

Капсида вируса SarsCov2 ~75нм
но вирусы не летают по 1й капсиде, они летают на чемто и вот это чтото улавливается масками на ура.

Да, остается открытым вопрос защиты глаз и деконтаминации одежды, но это другая тема.

В динамике и прогнозе этого заболевания очень важна "экспозиционная доза", вирусная нагрузка.
Вдохнув условно 10 капсид и 1000капсид, это если однократно, а если многократно...будут очень разные картины, при прочих равных

Ну и конечно же фуфломицино-борцуны и радетели за доказательную медицину должны бы признать, что в Китае, Японии и другой ЮВ азии тотальный масочный режим почемуто сработал, но нет это же превыше их несравненного ума

  YKK написав:
  Schmit написав:С чего вы взяли?

Из описания степени защиты и класса фильтрации, ГОСТа
  Schmit написав:FFP2/FFP3 задерживает 95/99% загрязнений.
FFP1 (трехслойная медмаска) - 80% загрязнений.

Загрязнения бывают разные.Например:
FFP1 респираторы имеют низкую эффективность фильтрации и степень очистки до 80%, защищают только от крупнодисперсных твердых аэрозолей (крупной пыли). Позволяют защищать органы дыхания при загрязнениях до 4 ПДК (предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ).

Применяются при работе с нетоксичной пылью, при строительстве, деревообработке, хорошо защищают от частиц цемента, пыльцы, угля, металлических опилок и тому подобных крупных частиц пыли.

FFP2 респираторы очищают до 94% загрязнений, имеют среднюю эффективность и кроме вышеперечисленных загрязнений фильтруют также мелкодисперсные и жидкие аэрозоли. Применяются при загрязненности воздуха до 12 ПДК, при работе с пылью средней токсичности, пылью твердой древесины, углем, при электросварке, улавливают жидкие аэрозоли на основе масла и воды.


FFP3 респираторы обладают высокой эффективностью, очищают до 99% примесей, позволяют работать при загрязненности до 50 ПДК (по другим данным до 30 ПДК) и защищают органы дыхания помимо вышеперечисленных загрязнений также от мелкодисперсных твердых и жидких аэрозолей.
Применяются при работе с токсичной пылью, асбестом, радиоактивной пылью и для защиты от бактерий и вирусов, улавливают споры плесени

Вирус распространяется в т.ч воздушно-капельным путем, т.е с помощью капелек жидкости. Размер вируса явно меньше частиц пыли.Вопрос- какая эффективность защиты от вируса будет обычной маски и респиратора соответствующего класса?
  Schmit написав:Вы хотите маня убедить, что 80% - то же что и 0%?
Никого не собираюсь убеждать. Я за просвещение, здравый смысл и против фуфломицынов, всеобщей истерии и нагнетания. Если считаете, что маска Вас защитит пользуйтесь на здоровье.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:11

  antey1969 написав:
  19yuriy91 написав:Украинец пытался вывезти за границу почти 11 тыс. медицинских масок. Общая сумма конфиската - 356 тыс. грн
І знову медична контрабанда. На кордоні виявили понад 10 тисяч захисних медичних масок
https://dpsu.gov.ua/ua/news/i-znovu-med ... ih-masok-/
вот так вот, решил соотечественников без средств защиты оставить :mrgreen:

Таки поймали Радуцкого на горячем :D

То-то у нас в ближайшей аптеке появились маски 8)
Самые простенькие, марлевые, с завязочками. При этом достаточно широкие.
Глядя на просвет, не понимаю, от чего они могут защитить.
По-моему, даже от разбрызгивания при чихании не защищают
Но 5 штук всё-же купил, они многоразовые
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 11 бер, 2020 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:13

  lapay написав:Маски треба, в обов'язковому порядку, носити продавцям, водіям таксі/маршруток, офіціянтам і так далі. Не допускати скупчень людей. Це як мінімум. Коли вже зелені роздупляться?

А кто это будет контролировать? Мы не Китай и даже не Корея.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:17

  change_pm написав:Імунітет залишаєтся зниженним ще 30-40 днів, тобто після одужання у вас фактично немає імунітету. Тому дужу легко захворіти знову.

Десь ось таке я начитав в інеті.


Это пишут неверное утверждение, если бы не вырабатывался иммунитет на вирус, то человек бы не выжил. Другой вопрос какой продолжительности иммунитет после болезни, и действительно сколько будет подтипов вируса, и надо ли на каждый подтип иметь говоря по простонародному свой иммунитет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:18

Китай поступал так, так как сам создал и допустил распространение вируса на своей территории и по всему миру. Пример - так себе. Может там половина населения расстреляли и ликвидировали. Мы же не знаем. Там еще живность забивали палками. Тоже пример будем брать? Что касается Италии и Германии, а ВЫ уверены что рекомендации выполняются. Я вот не уверен.
" antey1969 :Рекомендациями" США можно вытереть мягкое место.
Как пример, нужно брать положительный опыт Китая, а не Штаты, где вирус с каждым днем распространяется все шире.

Ну я бы поспорил. Вполне здравые рекомендации. Steps to Prevent Illness
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nc ... tment.html
Другое дело как они исполняются. Население в большинстве случаев клинические идиоты. Большинство плевать хотело на правила и рекомендации. В Украине пример Санжары и западные регионы, где отгоняли вирус молитвами и забрасывали камнями.
В связи с систематическим нарушением модераторами юридического документа, с названием "ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA", считаю себя более не связаным обязательствами данного соглашения.
Игнор:рагули, наци, адепты майдана, порохоботы
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

привет страна! https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-vve ... 19251.html
Карантин ввели во всех областях
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Corpocrator написав:Просвещатор видимо не внимательно читал веточку.

Куда мне до Вас, в истерике создать ветку обсуждения и нагнетать панику. Что дальше - создание секты. Будете новым мессией?)))
В связи с систематическим нарушением модераторами юридического документа, с названием "ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA", считаю себя более не связаным обязательствами данного соглашения.
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YKK
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:22

  YKK написав:_Mykola_
Если внимательно читать, то речь в посте была о ЗАЩИТЕ. Как отметили тут, скупка масок идиотами порождает панику и дефицит масок, кому они действительно необходимы.
Из рекомендаций Центра по контролю и профилактике заболеваний США
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/what-you-should-do.pdf
DO NOT use facemasks. CDC does not recommend the use of facemasks for the general U.S. public to prevent the spread of 2019-nCoV.
Переводить я думаю не надо?
* маски рекомендованы только больным.Для ЗАЩИТЫ рекомендованы ТОЛЬКО респираторы
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Frespirator-supply-strategies.html

Такие рекомендации приведут к тому, что что люди еще больше будут скупать дорогие респираторы N95 (которые действительно больше нужны медперсоналу). В результате большинство вообще будет ходить без каких либо средств защиты и ситуация пойдет по итальянскому сценарию.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 11 бер, 2020 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:24

  YKK написав: В УКраине пример Санжары и западные регионы, где отгоняли вирус молитвами и забрасывали камнями.

Вы удивитесь, но человеческий фактор никто не отменял.
Люди панически боятся того, на что не могут никак повлиять. К примеру, ничем не мотивированные нападения родственников или даже пациентов на сотрудников бригад скорой помощи имеют место во всем мире. Случаи редки, но тем не менее... состояние аффекта... а если толпу еще и подогреть :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:А кто это будет контролировать? Мы не Китай и даже не Корея.

Патрульна поліція, в ідеалі, по стук-стук від небайдужих громадян. Карантин по-любому введуть, заборону на масові заходи, масочний режим для сфери обслуговування. Недовго чекати.
Навіть не встиг повідомлення написати, як ввели карантин. :)
Востаннє редагувалось lapay в Сер 11 бер, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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