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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 225226227228
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:24

  YKK написав:_Mykola_
Если внимательно читать, то речь в посте была о ЗАЩИТЕ. Как отметили тут, скупка масок идиотами порождает панику и дефицит масок, кому они действительно необходимы.
Из рекомендаций Центра по контролю и профилактике заболеваний США
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/what-you-should-do.pdf
DO NOT use facemasks. CDC does not recommend the use of facemasks for the general U.S. public to prevent the spread of 2019-nCoV.
Переводить я думаю не надо?
* маски рекомендованы только больным.Для ЗАЩИТЫ рекомендованы ТОЛЬКО респираторы
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Frespirator-supply-strategies.html

Кто бы говорил.. да успокойтесь вы.. ходите без масок без трусов.. не замахивайте никого..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні з 12 березня до 3 квітня вводять карантин. Про це повідомила нардеп від ЄС Вікторія Сюмар.

Що значить карантин:
Закриваються школи, садки, виші.
Забороняється проводити масові заходи, де планується більше 200 осіб.
Закриваються деякі авіасполучення з певними країнами.
З 219 КПП залишається 49, з обладнаними для карантину місцями.

Чекаємо подробиці від Кабміну.
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zokibada написав:Що значить карантин:
Это эпидемия,форс-мажорчик в кредитном договоре))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:32

  zokibada написав:В Україні з 12 березня до 3 квітня вводять карантин. Про це повідомила нардеп від ЄС Вікторія Сюмар.

Що значить карантин:
Закриваються школи, садки, виші.
Забороняється проводити масові заходи, де планується більше 200 осіб.
Закриваються деякі авіасполучення з певними країнами.
З 219 КПП залишається 49, з обладнаними для карантину місцями.

Чекаємо подробиці від Кабміну.

КПП - это в смысле на границе?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  swan forever написав:КПП - это в смысле на границе?
да,кудою рублики везут :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:37

  zokibada написав:В Україні з 12 березня до 3 квітня вводять карантин. Про це повідомила нардеп від ЄС Вікторія Сюмар.

Що значить карантин:
Закриваються школи, садки, виші.
Забороняється проводити масові заходи, де планується більше 200 осіб.
Закриваються деякі авіасполучення з певними країнами.
З 219 КПП залишається 49, з обладнаними для карантину місцями.

Чекаємо подробиці від Кабміну.

Протесты тоже запретят и под шумок карантина пустят воду в Крым.
Schmit
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