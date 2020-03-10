В Україні з 12 березня до 3 квітня вводять карантин. Про це повідомила нардеп від ЄС Вікторія Сюмар.
Що значить карантин: Закриваються школи, садки, виші. Забороняється проводити масові заходи, де планується більше 200 осіб. Закриваються деякі авіасполучення з певними країнами. З 219 КПП залишається 49, з обладнаними для карантину місцями.
zokibada написав:В Україні з 12 березня до 3 квітня вводять карантин. Про це повідомила нардеп від ЄС Вікторія Сюмар.
Що значить карантин: Закриваються школи, садки, виші. Забороняється проводити масові заходи, де планується більше 200 осіб. Закриваються деякі авіасполучення з певними країнами. З 219 КПП залишається 49, з обладнаними для карантину місцями.
zokibada написав:В Україні з 12 березня до 3 квітня вводять карантин. Про це повідомила нардеп від ЄС Вікторія Сюмар.
Що значить карантин: Закриваються школи, садки, виші. Забороняється проводити масові заходи, де планується більше 200 осіб. Закриваються деякі авіасполучення з певними країнами. З 219 КПП залишається 49, з обладнаними для карантину місцями.
Чекаємо подробиці від Кабміну.
Протесты тоже запретят и под шумок карантина пустят воду в Крым.