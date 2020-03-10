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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 227228229230
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:41

Коронавирус

  sequence написав:
  lubarec написав:В Метро народ тарит гречку,рис,сахар и алкоголь.Очереди большие.

тока на народ и надежда. Посдает баксы, скорректирует курс и выкупит нафиг продукты, оживив экономику.
Отакойы!


Вот источник спроса - амплитудные качели бакса и в перемешку борьба с короновирусом
По старой советской традиции все бегут менять бумажки на товары
чтобы закупится впрок в супермаркете нужно поменять надоевшие баксы на мыцну гривну и затарится гречкой
Еда наше все
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Важно: В Украине введен запрет на экспорт СИЗ до 1 июня.
Важно: Кабмин выделяет 100 млн грн на борьбу с коронавирусом.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:24

  vladislavlvov написав:Важно: В Украине введен запрет на экспорт СИЗ до 1 июня.
Важно: Кабмин выделяет 100 млн грн на борьбу с коронавирусом.

А что такое СИЗ?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:28

vetka средства
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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:39

  Мизантрóп написав:vetka средства

:?: не поняла
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:42

  vladislavlvov написав:Важно: В Украине введен запрет на экспорт СИЗ до 1 июня.
Важно: Кабмин выделяет 100 млн грн на борьбу с коронавирусом.

1. В свинячий голос. Все вивезли давно вже (в т.ч. "діаспорні азіати")
2. На феофанію плюс "розпил" по факту. Для звітності куплять "захисного" туалетного папіру та умовних "захисних" рюкзаків.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:46

  vetka написав:
  Мизантрóп написав:vetka средства

:?: не поняла

Средства индивидуальной защиты.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:50

  detroytred написав:
  vetka написав:
  Мизантрóп написав:vetka средства

:?: не поняла

Средства индивидуальной защиты.

Ааа, ну и ладно. У меня есть отрез марли, нашью сама :oops:
vetka
 
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