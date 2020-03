Додано: Сер 11 бер, 2020 16:42

vladislavlvov написав: Важно: В Украине введен запрет на экспорт СИЗ до 1 июня.

Важно: Кабмин выделяет 100 млн грн на борьбу с коронавирусом. Важно: В Украине введен запрет на экспорт СИЗ до 1 июня.Важно: Кабмин выделяет 100 млн грн на борьбу с коронавирусом.

1. В свинячий голос. Все вивезли давно вже (в т.ч. "діаспорні азіати")

2. На феофанію плюс "розпил" по факту. Для звітності куплять "захисного" туалетного папіру та умовних "захисних" рюкзаків. 1. В свинячий голос. Все вивезли давно вже (в т.ч. "діаспорні азіати")2. На феофанію плюс "розпил" по факту. Для звітності куплять "захисного" туалетного папіру та умовних "захисних" рюкзаків.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell