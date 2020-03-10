|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:41
sequence написав: lubarec написав:
В Метро народ тарит гречку,рис,сахар и алкоголь.Очереди большие.
тока на народ и надежда. Посдает баксы, скорректирует курс и выкупит нафиг продукты, оживив экономику.
Отакойы!
Вот источник спроса - амплитудные качели бакса и в перемешку борьба с короновирусом
По старой советской традиции все бегут менять бумажки на товары
чтобы закупится впрок в супермаркете нужно поменять надоевшие баксы на мыцну гривну и затарится гречкой
Еда наше все
-
joik
-
-
- Повідомлень: 210
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:09
Важно: В Украине введен запрет на экспорт СИЗ до 1 июня.
Важно: Кабмин выделяет 100 млн грн на борьбу с коронавирусом.
-
vladislavlvov
-
-
- Повідомлень: 2212
- З нами з: 02.03.07
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 408 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:24
vladislavlvov написав:
Важно: В Украине введен запрет на экспорт СИЗ до 1 июня.
Важно: Кабмин выделяет 100 млн грн на борьбу с коронавирусом.
А что такое СИЗ?
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6188
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 379 раз.
- Подякували: 1043 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:28
vetka средства
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 3863
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 486 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:39
Мизантрóп написав:vetka
средства
не поняла
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6188
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 379 раз.
- Подякували: 1043 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:42
vladislavlvov написав:
Важно: В Украине введен запрет на экспорт СИЗ до 1 июня.
Важно: Кабмин выделяет 100 млн грн на борьбу с коронавирусом.
1. В свинячий голос. Все вивезли давно вже (в т.ч. "діаспорні азіати")
2. На феофанію плюс "розпил" по факту. Для звітності куплять "захисного" туалетного папіру та умовних "захисних" рюкзаків.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 1031
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 263 раз.
- Подякували: 296 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:49
Набор начинающего строителя, поможет вам весело и увлекательно провести месяц в карантине.
Домашняя аптечка - в подарок.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 37344
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3599 раз.
- Подякували: 9336 раз.
-
- Профіль
-
46
13
2
1
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:50
detroytred написав: vetka написав:
Мизантрóп написав:vetka
средства
не поняла
Средства индивидуальной защиты.
Ааа, ну и ладно. У меня есть отрез марли, нашью сама
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6188
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 379 раз.
- Подякували: 1043 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6825
|1522995
|
Вів 10 бер, 2020 12:08
ЛОБ
|