freeze написав: change_pm написав: Імунітет залишаєтся зниженним ще 30-40 днів, тобто після одужання у вас фактично немає імунітету. Тому дужу легко захворіти знову.



Десь ось таке я начитав в інеті. Імунітет залишаєтся зниженним ще 30-40 днів, тобто після одужання у вас фактично немає імунітету. Тому дужу легко захворіти знову.Десь ось таке я начитав в інеті.



Это пишут неверное утверждение, если бы не вырабатывался иммунитет на вирус, то человек бы не выжил. Другой вопрос какой продолжительности иммунитет после болезни, и действительно сколько будет подтипов вируса, и надо ли на каждый подтип иметь говоря по простонародному свой иммунитет. Это пишут неверное утверждение, если бы не вырабатывался иммунитет на вирус, то человек бы не выжил. Другой вопрос какой продолжительности иммунитет после болезни, и действительно сколько будет подтипов вируса, и надо ли на каждый подтип иметь говоря по простонародному свой иммунитет.

Два основних підтипи було, повідомляли (L, S - "уханський" ("агресивніший") та "загальнокитайський", в Італії наче "уханський"). Мутації накопичуються у SARS-2, це непогано - "виродиться" в щось безпечніше, можливо (аби не навпаки). Судячи з кількості накопичених мутацій, почалося рзповсюдження помітно раніше листопада-грудня. Два основних підтипи було, повідомляли (L, S - "уханський" ("агресивніший") та "загальнокитайський", в Італії наче "уханський"). Мутації накопичуються у SARS-2, це непогано - "виродиться" в щось безпечніше, можливо (аби не навпаки). Судячи з кількості накопичених мутацій, почалося рзповсюдження помітно раніше листопада-грудня.

