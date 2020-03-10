Додано: Сер 11 бер, 2020 17:22

sequence написав: lubarec написав: В Метро народ тарит гречку,рис,сахар и алкоголь.Очереди большие. В Метро народ тарит гречку,рис,сахар и алкоголь.Очереди большие.

тока на народ и надежда. Посдает баксы, скорректирует курс и выкупит нафиг продукты, оживив экономику.

Отакойы! тока на народ и надежда. Посдает баксы, скорректирует курс и выкупит нафиг продукты, оживив экономику.Отакойы!

Да все в тему, и обвал нефти нам только на пользу, а паника как в детском саду перед прививками.И не пойму почему все набросились на того кто 983 тонны повязок толкнул за бугор на хайпе по выгодной цене. То им сальдо торговое отрицательное то сырьевым придатком обзываются то говорят продуктов с повышенной добавочной стоимостью у нас не производят. Новые наштампуют - опять таки подьем - на пользу отечественного производителя. Тут все в одном флаконе , людына валюту в страну нехило завела, и все равно не довольны - шо за народ им "флаг украины над кремлем установишь - они скажут криво" .. хотя больше склонаюсь что это национальное хищное животное кого то сильно душит, что он сам не успел вовремя подсуетиться и самолично масочки выгодно толкнуть.