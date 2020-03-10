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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 229230231232>
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:53

  vetka написав:
  detroytred написав: Средства индивидуальной защиты.
Ааа, ну и ладно. У меня есть отрез марли, нашью сама :oops:

Марлевые повязки появились в аптеках, писал выше.
Приятель, живущий в Израиле, сегодня был в аптеке, обнаружил маски производства Украины :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:54

  freeze написав:
  change_pm написав:Імунітет залишаєтся зниженним ще 30-40 днів, тобто після одужання у вас фактично немає імунітету. Тому дужу легко захворіти знову.

Десь ось таке я начитав в інеті.


Это пишут неверное утверждение, если бы не вырабатывался иммунитет на вирус, то человек бы не выжил. Другой вопрос какой продолжительности иммунитет после болезни, и действительно сколько будет подтипов вируса, и надо ли на каждый подтип иметь говоря по простонародному свой иммунитет.

Два основних підтипи було, повідомляли (L, S - "уханський" ("агресивніший") та "загальнокитайський", в Італії наче "уханський"). Мутації накопичуються у SARS-2, це непогано - "виродиться" в щось безпечніше, можливо (аби не навпаки). Судячи з кількості накопичених мутацій, почалося рзповсюдження помітно раніше листопада-грудня.
Востаннє редагувалось centurionus в Сер 11 бер, 2020 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:56

  freeze написав:zzzzzz
Понятно чего замолчали немецкие парламентарии, минус полтора миллионов бюргеров-налогоплательщиков как корова языком слижет, если признать, что Меркель права.

Корова языком слижет в основном пенсионеров, а не налогоплательщиков.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:19

"Маски есть, и вы держитесь!"
Вікторія Сюмар
...
На наше питання про наявність масок, міністр охорони здоров’я сказав, зо є в наявності 15 млн штук. Лишилося зрозуміти де вони є...

https://www.facebook.com/vsiumar/posts/1791855890948888

Т.е. по 1 маске на семью из 3-х человек. :lol:

Кто раньше встал, у того и маска! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:22

  sequence написав:
  lubarec написав:В Метро народ тарит гречку,рис,сахар и алкоголь.Очереди большие.

тока на народ и надежда. Посдает баксы, скорректирует курс и выкупит нафиг продукты, оживив экономику.
Отакойы!


Да все в тему, и обвал нефти нам только на пользу, а паника как в детском саду перед прививками.
И не пойму почему все набросились на того кто 983 тонны повязок толкнул за бугор на хайпе по выгодной цене. То им сальдо торговое отрицательное то сырьевым придатком обзываются то говорят продуктов с повышенной добавочной стоимостью у нас не производят. Новые наштампуют - опять таки подьем - на пользу отечественного производителя. Тут все в одном флаконе , людына валюту в страну нехило завела, и все равно не довольны - шо за народ им "флаг украины над кремлем установишь - они скажут криво" .. хотя больше склонаюсь что это национальное хищное животное кого то сильно душит, что он сам не успел вовремя подсуетиться и самолично масочки выгодно толкнуть.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Завтра в метрополитенах страны больше 200 не собирайтесь!Граждане,будьте ответственны
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мизантрóп написав:Завтра в метрополитенах страны больше 200 не собирайтесь!Граждане,будьте ответственны


Очевидно, что основной источник заражения в наших условиях это общественный транспорт и учебные заведения.
Но если последние закрыли или закроют, то что делать с общественным транспортом непонятно.
Хотя глава Ломбардии с Миланом уже обсуждают вопрос полной остановки общ.транспорта.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:44

Coronavirus outbreak labelled as pandemic by World Health Organization
https://www.bbc.com/news/world-51839944
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

- Аллё, это служба спасения? У нас в семье человек на карантине из-за коронавируса. Может есть специальная диета для поддержки?
- Да конечно, кормите его мацой!
- А шо, маца помогает???
- Нет, но она пролазит под закрытую дверь! :D

  freeze написав:что делать с общественным транспортом непонятно.

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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/11/7243253/
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