Марлевые повязки появились в аптеках, писал выше.
Приятель, живущий в Израиле, сегодня был в аптеке, обнаружил маски производства Украины
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:53
Марлевые повязки появились в аптеках, писал выше.
Приятель, живущий в Израиле, сегодня был в аптеке, обнаружил маски производства Украины
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:54
Два основних підтипи було, повідомляли (L, S - "уханський" ("агресивніший") та "загальнокитайський", в Італії наче "уханський"). Мутації накопичуються у SARS-2, це непогано - "виродиться" в щось безпечніше, можливо (аби не навпаки). Судячи з кількості накопичених мутацій, почалося рзповсюдження помітно раніше листопада-грудня.
Востаннє редагувалось centurionus в Сер 11 бер, 2020 16:57, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:56
Корова языком слижет в основном пенсионеров, а не налогоплательщиков.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:19
"Маски есть, и вы держитесь!"
Т.е. по 1 маске на семью из 3-х человек.
Кто раньше встал, у того и маска!
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:22
Да все в тему, и обвал нефти нам только на пользу, а паника как в детском саду перед прививками.
И не пойму почему все набросились на того кто 983 тонны повязок толкнул за бугор на хайпе по выгодной цене. То им сальдо торговое отрицательное то сырьевым придатком обзываются то говорят продуктов с повышенной добавочной стоимостью у нас не производят. Новые наштампуют - опять таки подьем - на пользу отечественного производителя. Тут все в одном флаконе , людына валюту в страну нехило завела, и все равно не довольны - шо за народ им "флаг украины над кремлем установишь - они скажут криво" .. хотя больше склонаюсь что это национальное хищное животное кого то сильно душит, что он сам не успел вовремя подсуетиться и самолично масочки выгодно толкнуть.
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Завтра в метрополитенах страны больше 200 не собирайтесь!Граждане,будьте ответственны
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Очевидно, что основной источник заражения в наших условиях это общественный транспорт и учебные заведения.
Но если последние закрыли или закроют, то что делать с общественным транспортом непонятно.
Хотя глава Ломбардии с Миланом уже обсуждают вопрос полной остановки общ.транспорта.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:44
Coronavirus outbreak labelled as pandemic by World Health Organization
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:56
Re: Эпидемия коронавируса в мире
- Аллё, это служба спасения? У нас в семье человек на карантине из-за коронавируса. Может есть специальная диета для поддержки?
- Да конечно, кормите его мацой!
- А шо, маца помогает???
- Нет, но она пролазит под закрытую дверь!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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