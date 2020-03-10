Лікарі рекомендують використовувати декаметоксин для профілактики інфікування коронавірусом - дослідження (відео, фото) 15:09, 11 березня 2020 ... доктор медичних наук, професор, завідувач відділення технологій лікування неспецифічних захворювань легенів Олександр Дзюблик розповів, що, згідно з дослідженням, декаметоксин можна використовувати дорослим таким чином: з метою попередження передачі коронавірусу контактним шляхом регулярно обробляти руки його розчином у концентрації 0,2-0,25 мг/мл; для захисту слизової оболонки ока - крапати в очі по 2-3 краплі розчину в концентрації 0,2 мг/мл 4-6 разів на добу протягом періоду епідеміологічної небезпеки; для захисту слизової носа та ротової оболонки - полоскати порожнину рота розчином (0,2 мг/мл) 2-3 рази на день (після цього не їсти та не пити протягом години) та закапувати по 3-5 крапель в кожний носовий хід 2-3 рази на день; для захисту дихальних шляхів - робити інгаляції з Декасаном в контейнерах по 2 мл за допомогою небулайзера 2 рази на добу. ...