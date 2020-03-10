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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 229230231232
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Катарі вчора було 18, сьогодні 238, 800 під наглядом. Я сам щось почав якось покашлювати. Вже не весело(((
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на 2 тысячи – до 12 тысяч, количество жертв выросло почти на 200 – до 827, сообщает служба гражданской обороны
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:50

"Ми не приховуємо": у МОЗ пояснили, чому в Україні всього один хворий на коронавірус
13:35, 11 березня 2020
...
За його словами, наразі в Україні перевірили на коронавірус 43 підозрілих хворих.

https://www.unian.ua/health/country/109 ... virus.html

Вот потому-то в Украине так мало заболевших.



Из Инета:
Зображення


Вопрос к знатокам:
Лікарі рекомендують використовувати декаметоксин для профілактики інфікування коронавірусом - дослідження (відео, фото)
15:09, 11 березня 2020
...
доктор медичних наук, професор, завідувач відділення технологій лікування неспецифічних захворювань легенів Олександр Дзюблик розповів, що, згідно з дослідженням, декаметоксин можна використовувати дорослим таким чином: з метою попередження передачі коронавірусу контактним шляхом регулярно обробляти руки його розчином у концентрації 0,2-0,25 мг/мл; для захисту слизової оболонки ока - крапати в очі по 2-3 краплі розчину в концентрації 0,2 мг/мл 4-6 разів на добу протягом періоду епідеміологічної небезпеки; для захисту слизової носа та ротової оболонки - полоскати порожнину рота розчином (0,2 мг/мл) 2-3 рази на день (після цього не їсти та не пити протягом години) та закапувати по 3-5 крапель в кожний носовий хід 2-3 рази на день; для захисту дихальних шляхів - робити інгаляції з Декасаном в контейнерах по 2 мл за допомогою небулайзера 2 рази на добу.
...

https://press.unian.ua/press/10910363-l ... -foto.html

Насколько это не чисто реклама препарата?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:11

  yanyura написав:Насколько это не чисто реклама препарата?


Кстати да, хорошо напомнили. Надо будет купить, я пару раз пользовал.
У меня небулайзер стоит, надо будет внедрить в качестве профилактики по возвращению домой, особо после проезда в общественном транспорте. В принципе в случае небулайзера он хорошо орошает и лёгкие и носовую полость.

Единственный совет, в аптеке суют небулы по 2 мл, если пользовать их то дороговато получается, тот же самый декасан продается в бутылочках по 100 и по 200 мл
Можно шприцом набирать аккуратно, резиновую шляпку спиртом протирать, и всё ок.
Получается раз в пять дешевле.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:22

  freeze написав:Кстати да, хорошо напомнили. Надо будет купить, я пару раз пользовал.
У меня небулайзер стоит, надо будет внедрить в качестве профилактики по возвращению домой, особо после проезда в общественном транспорте. В принципе в случае небулайзера он хорошо орошает и лёгкие и носовую полость.

Единственный совет, в аптеке суют небулы по 2 мл, если пользовать их то дороговато получается, тот же самый декасан продается в бутылочках по 100 и по 200 мл
Можно шприцом набирать аккуратно, резиновую шляпку спиртом протирать, и всё ок.
Получается раз в пять дешевле.

А вы уверены что орошение легких, не даст обратный эффект в заражении и равномерное разнесение вируса по всей поверхности легких?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну вроде как Дэкасан -антисептик, разносить вирус не должен.
Stan78
 
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Сер 11 бер, 2020 19:57
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