Додано: Сер 11 бер, 2020 19:27

Число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на 2 тысячи – до 12 тысяч, количество жертв выросло почти на 200 – до 827, сообщает служба гражданской обороны

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.