RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 230231232233>
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Катарі вчора було 18, сьогодні 238, 800 під наглядом. Я сам щось почав якось покашлювати. Вже не весело(((
change_pm
 
Повідомлень: 1018
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на 2 тысячи – до 12 тысяч, количество жертв выросло почти на 200 – до 827, сообщает служба гражданской обороны
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15664
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4013 раз.
Подякували: 6221 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:50

"Ми не приховуємо": у МОЗ пояснили, чому в Україні всього один хворий на коронавірус
13:35, 11 березня 2020
...
За його словами, наразі в Україні перевірили на коронавірус 43 підозрілих хворих.

https://www.unian.ua/health/country/109 ... virus.html

Вот потому-то в Украине так мало заболевших.



Из Инета:
Зображення


Вопрос к знатокам:
Лікарі рекомендують використовувати декаметоксин для профілактики інфікування коронавірусом - дослідження (відео, фото)
15:09, 11 березня 2020
...
доктор медичних наук, професор, завідувач відділення технологій лікування неспецифічних захворювань легенів Олександр Дзюблик розповів, що, згідно з дослідженням, декаметоксин можна використовувати дорослим таким чином: з метою попередження передачі коронавірусу контактним шляхом регулярно обробляти руки його розчином у концентрації 0,2-0,25 мг/мл; для захисту слизової оболонки ока - крапати в очі по 2-3 краплі розчину в концентрації 0,2 мг/мл 4-6 разів на добу протягом періоду епідеміологічної небезпеки; для захисту слизової носа та ротової оболонки - полоскати порожнину рота розчином (0,2 мг/мл) 2-3 рази на день (після цього не їсти та не пити протягом години) та закапувати по 3-5 крапель в кожний носовий хід 2-3 рази на день; для захисту дихальних шляхів - робити інгаляції з Декасаном в контейнерах по 2 мл за допомогою небулайзера 2 рази на добу.
...

https://press.unian.ua/press/10910363-l ... -foto.html

Насколько это не чисто реклама препарата?
yanyura
 
Повідомлень: 5384
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1778 раз.
Подякували: 1238 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:11

  yanyura написав:Насколько это не чисто реклама препарата?


Кстати да, хорошо напомнили. Надо будет купить, я пару раз пользовал.
У меня небулайзер стоит, надо будет внедрить в качестве профилактики по возвращению домой, особо после проезда в общественном транспорте. В принципе в случае небулайзера он хорошо орошает и лёгкие и носовую полость.

Единственный совет, в аптеке суют небулы по 2 мл, если пользовать их то дороговато получается, тот же самый декасан продается в бутылочках по 100 и по 200 мл
Можно шприцом набирать аккуратно, резиновую шляпку спиртом протирать, и всё ок.
Получается раз в пять дешевле.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15664
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4013 раз.
Подякували: 6221 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:22

  freeze написав:Кстати да, хорошо напомнили. Надо будет купить, я пару раз пользовал.
У меня небулайзер стоит, надо будет внедрить в качестве профилактики по возвращению домой, особо после проезда в общественном транспорте. В принципе в случае небулайзера он хорошо орошает и лёгкие и носовую полость.

Единственный совет, в аптеке суют небулы по 2 мл, если пользовать их то дороговато получается, тот же самый декасан продается в бутылочках по 100 и по 200 мл
Можно шприцом набирать аккуратно, резиновую шляпку спиртом протирать, и всё ок.
Получается раз в пять дешевле.

А вы уверены что орошение легких, не даст обратный эффект в заражении и равномерное разнесение вируса по всей поверхности легких?
_Mykola_
 
Повідомлень: 3674
З нами з: 09.02.09
Подякував: 525 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну вроде как Дэкасан -антисептик, разносить вирус не должен.
Stan78
 
Повідомлень: 7
З нами з: 16.07.08
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

_Mykola_ написав:
  freeze написав:Кстати да, хорошо напомнили. Надо будет купить, я пару раз пользовал.
У меня небулайзер стоит, надо будет внедрить в качестве профилактики по возвращению домой, особо после проезда в общественном транспорте. В принципе в случае небулайзера он хорошо орошает и лёгкие и носовую полость.

Единственный совет, в аптеке суют небулы по 2 мл, если пользовать их то дороговато получается, тот же самый декасан продается в бутылочках по 100 и по 200 мл
Можно шприцом набирать аккуратно, резиновую шляпку спиртом протирать, и всё ок.
Получается раз в пять дешевле.

А вы уверены что орошение легких, не даст обратный эффект в заражении и равномерное разнесение вируса по всей поверхности легких?


Что значить равномерно разнести ? Вирус же не летает в легких, он сразу же грубо говоря приклеивается к поверхностному слою слизистых, тут его и прибить можно пока не внедрился. Где то читал, что пару часов есть на это дело.
Тоже конечно не гарантия совсем, но тем не менее как один из способов, думаю, подойдет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15664
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4013 раз.
Подякували: 6221 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

говорять від лоховіруса добре допомагає трьохвідерна клізма :twisted:
Васенька
 
Повідомлень: 673
З нами з: 20.10.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:02

  Васенька написав:говорять від лоховіруса добре допомагає трьохвідерна клізма :twisted:

Зедепутат *уле
lejko_vit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 07.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Посмотрел репортаж с Бельгии, двое сегодня умерло, в масках никто не ходит вообще, сидят толпы народа в кафешках и едят-пьют, всем по фиг.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15664
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4013 раз.
Подякували: 6221 раз.
 
Профіль
21
3
5
  #<1 ... 230231232233>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6826 1523216
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:57
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.