Лікарі рекомендують використовувати декаметоксин для профілактики інфікування коронавірусом - дослідження (відео, фото) 15:09, 11 березня 2020 ... доктор медичних наук, професор, завідувач відділення технологій лікування неспецифічних захворювань легенів Олександр Дзюблик розповів, що, згідно з дослідженням, декаметоксин можна використовувати дорослим таким чином: з метою попередження передачі коронавірусу контактним шляхом регулярно обробляти руки його розчином у концентрації 0,2-0,25 мг/мл; для захисту слизової оболонки ока - крапати в очі по 2-3 краплі розчину в концентрації 0,2 мг/мл 4-6 разів на добу протягом періоду епідеміологічної небезпеки; для захисту слизової носа та ротової оболонки - полоскати порожнину рота розчином (0,2 мг/мл) 2-3 рази на день (після цього не їсти та не пити протягом години) та закапувати по 3-5 крапель в кожний носовий хід 2-3 рази на день; для захисту дихальних шляхів - робити інгаляції з Декасаном в контейнерах по 2 мл за допомогою небулайзера 2 рази на добу. ...
yanyura написав:Насколько это не чисто реклама препарата?
Кстати да, хорошо напомнили. Надо будет купить, я пару раз пользовал. У меня небулайзер стоит, надо будет внедрить в качестве профилактики по возвращению домой, особо после проезда в общественном транспорте. В принципе в случае небулайзера он хорошо орошает и лёгкие и носовую полость.
Единственный совет, в аптеке суют небулы по 2 мл, если пользовать их то дороговато получается, тот же самый декасан продается в бутылочках по 100 и по 200 мл Можно шприцом набирать аккуратно, резиновую шляпку спиртом протирать, и всё ок. Получается раз в пять дешевле.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Кстати да, хорошо напомнили. Надо будет купить, я пару раз пользовал. У меня небулайзер стоит, надо будет внедрить в качестве профилактики по возвращению домой, особо после проезда в общественном транспорте. В принципе в случае небулайзера он хорошо орошает и лёгкие и носовую полость.
Единственный совет, в аптеке суют небулы по 2 мл, если пользовать их то дороговато получается, тот же самый декасан продается в бутылочках по 100 и по 200 мл Можно шприцом набирать аккуратно, резиновую шляпку спиртом протирать, и всё ок. Получается раз в пять дешевле.
А вы уверены что орошение легких, не даст обратный эффект в заражении и равномерное разнесение вируса по всей поверхности легких?
freeze написав:Кстати да, хорошо напомнили. Надо будет купить, я пару раз пользовал. У меня небулайзер стоит, надо будет внедрить в качестве профилактики по возвращению домой, особо после проезда в общественном транспорте. В принципе в случае небулайзера он хорошо орошает и лёгкие и носовую полость.
Единственный совет, в аптеке суют небулы по 2 мл, если пользовать их то дороговато получается, тот же самый декасан продается в бутылочках по 100 и по 200 мл Можно шприцом набирать аккуратно, резиновую шляпку спиртом протирать, и всё ок. Получается раз в пять дешевле.
А вы уверены что орошение легких, не даст обратный эффект в заражении и равномерное разнесение вируса по всей поверхности легких?
Что значить равномерно разнести ? Вирус же не летает в легких, он сразу же грубо говоря приклеивается к поверхностному слою слизистых, тут его и прибить можно пока не внедрился. Где то читал, что пару часов есть на это дело. Тоже конечно не гарантия совсем, но тем не менее как один из способов, думаю, подойдет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.