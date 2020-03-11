freeze написав:Кстати да, хорошо напомнили. Надо будет купить, я пару раз пользовал. У меня небулайзер стоит, надо будет внедрить в качестве профилактики по возвращению домой, особо после проезда в общественном транспорте. В принципе в случае небулайзера он хорошо орошает и лёгкие и носовую полость.
Единственный совет, в аптеке суют небулы по 2 мл, если пользовать их то дороговато получается, тот же самый декасан продается в бутылочках по 100 и по 200 мл Можно шприцом набирать аккуратно, резиновую шляпку спиртом протирать, и всё ок. Получается раз в пять дешевле.
А вы уверены что орошение легких, не даст обратный эффект в заражении и равномерное разнесение вируса по всей поверхности легких?
Что значить равномерно разнести ? Вирус же не летает в легких, он сразу же грубо говоря приклеивается к поверхностному слою слизистых, тут его и прибить можно пока не внедрился. Где то читал, что пару часов есть на это дело. Тоже конечно не гарантия совсем, но тем не менее как один из способов, думаю, подойдет.
этот вирус исскуственная комбинация коронавируса и ВИЧ вирус проникает в клетку 2мя способами: через рецептор ACE2 - их больше с возрастом (это короновирусная часть) через фермент фурин или PACE (это из ВИЧ) фурина много в лёгких, печени, тонком кишечнике - отсюда такие последствия а, ещё из приятного - ВИЧ часть вируса при активации - вырубает имунную систему, поэтому при заражении ранний приём рекомендованных препаратов (их 3), позволяет избежать ящика, даже относительно молодым, вот почитайте результаты клинических испытаний тестов на коронавирус, и особенно таблицу в конце: https://drive.google.com/file/d/15n4CUh ... Vga9m/view
vladislavlvov написав:Приветствую всех. По поводу лечения. Китай три недели назад сказал слабо но работает арбидол их местного производства. Но слабо.. По их протоколам в первый день можно использовать.
я думаю всем нужно немного успокоиться.. реально масштаб пока не тот чтобы паниковать.. ну не умирают у нас на люди пока на улице.. да нужно иметь какой то запас продуктов и масок если есть возможность если нет то потом.. думаю слуги элитного народа наконец что то подкумекуют и разместят адекватные заказы на производство масок и тестов в ближайшие пять дней иначе рабы умрут.. еще четыре страны европы до пятницы введут карантин, что заблокирует живущих там заробитчан.. поэтому думаю где то на следующей неделе пик паники..имхо.. вот такие ночные позитивные мысли..
vladislavlvov написав:Приветствую всех. По поводу лечения. Китай три недели назад сказал слабо но работает арбидол их местного производства. Но слабо.. По их протоколам в первый день можно использовать.