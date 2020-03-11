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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 230231232233
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:53

  freeze написав:
_Mykola_ написав:
  freeze написав:Кстати да, хорошо напомнили. Надо будет купить, я пару раз пользовал.
У меня небулайзер стоит, надо будет внедрить в качестве профилактики по возвращению домой, особо после проезда в общественном транспорте. В принципе в случае небулайзера он хорошо орошает и лёгкие и носовую полость.

Единственный совет, в аптеке суют небулы по 2 мл, если пользовать их то дороговато получается, тот же самый декасан продается в бутылочках по 100 и по 200 мл
Можно шприцом набирать аккуратно, резиновую шляпку спиртом протирать, и всё ок.
Получается раз в пять дешевле.

А вы уверены что орошение легких, не даст обратный эффект в заражении и равномерное разнесение вируса по всей поверхности легких?


Что значить равномерно разнести ? Вирус же не летает в легких, он сразу же грубо говоря приклеивается к поверхностному слою слизистых, тут его и прибить можно пока не внедрился. Где то читал, что пару часов есть на это дело.
Тоже конечно не гарантия совсем, но тем не менее как один из способов, думаю, подойдет.

этот вирус исскуственная комбинация коронавируса и ВИЧ
вирус проникает в клетку 2мя способами:
через рецептор ACE2 - их больше с возрастом (это короновирусная часть)
через фермент фурин или PACE (это из ВИЧ) фурина много в лёгких, печени, тонком кишечнике - отсюда такие последствия
а, ещё из приятного - ВИЧ часть вируса при активации - вырубает имунную систему, поэтому при заражении ранний приём рекомендованных препаратов (их 3), позволяет избежать ящика, даже относительно молодым, вот почитайте результаты клинических испытаний тестов на коронавирус, и особенно таблицу в конце:
https://drive.google.com/file/d/15n4CUh ... Vga9m/view
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Приветствую всех.
По поводу лечения. Китай три недели назад сказал слабо но работает арбидол их местного производства. Но слабо.. По их протоколам в первый день можно использовать.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:04

  vladislavlvov написав:Приветствую всех.
По поводу лечения. Китай три недели назад сказал слабо но работает арбидол их местного производства. Но слабо.. По их протоколам в первый день можно использовать.

зачем слабо, вот 3 самых эффективных:
https://korrespondent.net/tech/4194604- ... ronavyrusa
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:07

вечерний позитив

я думаю всем нужно немного успокоиться.. реально масштаб пока не тот чтобы паниковать.. ну не умирают у нас на люди пока на улице..
да нужно иметь какой то запас продуктов и масок если есть возможность если нет то потом..
думаю слуги элитного народа наконец что то подкумекуют и разместят адекватные заказы на производство масок и тестов в ближайшие пять дней иначе рабы умрут..
еще четыре страны европы до пятницы введут карантин, что заблокирует живущих там заробитчан..
поэтому думаю где то на следующей неделе пик паники..имхо..
вот такие ночные позитивные мысли..
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vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:16

  edvardd написав:
  vladislavlvov написав:Приветствую всех.
По поводу лечения. Китай три недели назад сказал слабо но работает арбидол их местного производства. Но слабо.. По их протоколам в первый день можно использовать.

зачем слабо, вот 3 самых эффективных:
https://korrespondent.net/tech/4194604- ... ronavyrusa


Что то их у нас нет в аптеках
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:19

италия сегодня

vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:23

Парад готовності до боротьби з пандемією.
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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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