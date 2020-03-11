Додано: Чет 12 бер, 2020 01:29

Кроме вируса карантин для Европы - попытка закрыться от беженцев с Сирии через Турцию.

Ибо Волна заражения идёт не только из Италии, но и из Ирана.

Как особо карантинное количество лиц из зоны повышенного риска.

При чём с ослабленным иммунитетом.

- б***, а что тогда НАМ?...

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.