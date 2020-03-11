freeze написав:Кстати да, хорошо напомнили. Надо будет купить, я пару раз пользовал. У меня небулайзер стоит, надо будет внедрить в качестве профилактики по возвращению домой, особо после проезда в общественном транспорте. В принципе в случае небулайзера он хорошо орошает и лёгкие и носовую полость.
Единственный совет, в аптеке суют небулы по 2 мл, если пользовать их то дороговато получается, тот же самый декасан продается в бутылочках по 100 и по 200 мл Можно шприцом набирать аккуратно, резиновую шляпку спиртом протирать, и всё ок. Получается раз в пять дешевле.
А вы уверены что орошение легких, не даст обратный эффект в заражении и равномерное разнесение вируса по всей поверхности легких?
Что значить равномерно разнести ? Вирус же не летает в легких, он сразу же грубо говоря приклеивается к поверхностному слою слизистых, тут его и прибить можно пока не внедрился. Где то читал, что пару часов есть на это дело. Тоже конечно не гарантия совсем, но тем не менее как один из способов, думаю, подойдет.
этот вирус исскуственная комбинация коронавируса и ВИЧ вирус проникает в клетку 2мя способами: через рецептор ACE2 - их больше с возрастом (это короновирусная часть) через фермент фурин или PACE (это из ВИЧ) фурина много в лёгких, печени, тонком кишечнике - отсюда такие последствия а, ещё из приятного - ВИЧ часть вируса при активации - вырубает имунную систему, поэтому при заражении ранний приём рекомендованных препаратов (их 3), позволяет избежать ящика, даже относительно молодым, вот почитайте результаты клинических испытаний тестов на коронавирус, и особенно таблицу в конце: https://drive.google.com/file/d/15n4CUh ... Vga9m/view
vladislavlvov написав:Приветствую всех. По поводу лечения. Китай три недели назад сказал слабо но работает арбидол их местного производства. Но слабо.. По их протоколам в первый день можно использовать.
я думаю всем нужно немного успокоиться.. реально масштаб пока не тот чтобы паниковать.. ну не умирают у нас на люди пока на улице.. да нужно иметь какой то запас продуктов и масок если есть возможность если нет то потом.. думаю слуги элитного народа наконец что то подкумекуют и разместят адекватные заказы на производство масок и тестов в ближайшие пять дней иначе рабы умрут.. еще четыре страны европы до пятницы введут карантин, что заблокирует живущих там заробитчан.. поэтому думаю где то на следующей неделе пик паники..имхо.. вот такие ночные позитивные мысли..
vladislavlvov написав:Приветствую всех. По поводу лечения. Китай три недели назад сказал слабо но работает арбидол их местного производства. Но слабо.. По их протоколам в первый день можно использовать.
Кроме вируса карантин для Европы - попытка закрыться от беженцев с Сирии через Турцию. Ибо Волна заражения идёт не только из Италии, но и из Ирана. Как особо карантинное количество лиц из зоны повышенного риска. При чём с ослабленным иммунитетом. - б***, а что тогда НАМ?...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Народ, читая тему, можно прийти к выводу, что приходит полный ... скажем культурно апокалипсис. Не считаю для себя возможным высказывать по достаточно специализированной теме, в которой не являюсь знатоком. Приведу только пару цитат. Одна из Комаровского:
Для чего вводят карантин?
Карантин вводят для того, чтобы выиграть время, чтобы не 1000 человек заболели одновременно, а чтобы эти 1000 человек заболели хотя бы в течение месяца, чтобы медицинские работники могли оказать помощь, перераспределить ресурсы.
Есть две стороны: с одной стороны страна вводит карантинные мероприятия, а с другой - самым активным образом занимается обеспечением, медицинскими работниками, информационной кампанией, накоплением кислорода, масок, лекарств. В этом суть.
Ввести карантин и больше ничего не делать - наивно, глупо и преступно.
Павел Андреевич уверен, что эпидемия коронавируса - в значительной степени выдумки, глобальная мистификация. Никакой эпидемии, никакой пандемии нет и не будет.
«Во-первых, что бы нам ни говорили про эпидемию и прочее, процент заразившихся — ничтожно мал. Во-вторых, нам всё время твердят, что это смертельный вирус, но одно с другим не сходится. Умершие — это только те, кто попал в поле зрения врача, то есть тяжёлые больные. Значит, есть те, кто переносит заболевание легко, но их количество не уточняется. В итоге умирает всего 2 % тяжелых больных. Но самый яркий пример, конечно — это круизный лайнер (Diamond Princess - Прим.) возле Йокогамы. Он две недели стоит на карантине, после того, как у пассажира обнаружили коронавирус. Всё это время пассажиры друг с другом общаются. Такое место — идеальный рассадник инфекции и будь коронавирус так страшен, как нам его малюют — за это время люди бы сгорели от болезни. Но в итоге заразившихся не много, они болеют в лёгкой форме, а умерло — четверо и те — восьмидесятилетние старики. Мало ли от чего может умереть человек в таком возрасте... Редкие заболевшие — это никакая не эпидемия и уж тем более не пандемия. Это локальная вспышка не изученной ранее болезни»,
- сказал Воробьёв "Комсомольской правде".
Панику, по его мнению, создают искусственно. В результате возможен масштабный лекарственный кризис:
«После всей этой истории у нас может возникнуть серьёзная проблема с лекарствами. Российские лекарства на 70-80 процентов — китайские, ведь именно китайцы — основные производители субстанции. Не удивлюсь, если вслед за коронавирусом ударит лекарственный кризис».
Профессор напоминает о предыдущих истериках и связанных с ними нюансах: «В тот момент, когда фермеры вынуждены были уничтожить (из-за "коровьего бешенства" - Прим.) почти всё поголовье животных — у Сороса вдруг случилась хорошая прибавка капитала. Экономисты считают, что это как-то связано. Помните, была история со свиным гриппом, фальсификацию которого даже признали. Может быть, когда-нибудь мы узнаем о том, что коронавирус стал подобной историей».
https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43962471752/Professor-Vorobyov-pandemii-net-koronavirus-mistifikatsiya?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_source=smi2 Воробьёв - доктор медицинских наук, профессор. Бывший заведующий (в течение многих лет) кафедрой гематологии и гериатрии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова и пр., и пр. Правда, последний абзац вызывает сомнения в серьёзности и обоснованности высказанного. Я, во всяком случае, никогда не слышал о признании фальсификации свиного гриппа. Да и насчёт эпидемии ... Но тем не менее. Пример с круизным лайнером впечатляет. Не помню где попадалась схема заражения людей в экскурсионном автобусе. Ехал 1 больной на предпоследнем ряду. Всю дорогу сидел на месте, не вставая. Заразились 4 или 5 человек по всему автобусу на местах, расположенных совершенно случайным образом по всему салону на расстояниях, явно больших 1 и даже 1,5 м.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.