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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 231232233234
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 05:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире



При этом Том Хенкс с женой, например, заразился в Австралии, в то же время :
Зображення

но не было никаких глобальных карантинов, массовых отмен авиасообщения, более того :

Зображення

Визуализация по датам :
https://public.flourish.studio/visualis ... on/1491811

В Ухані закрили усі тимчасові лікарні після спаду епідемії коронавірусу

У китайському місті Ухань закрили всі 16 тимчасових госпіталів, де розміщували інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2.


Это действительно пандемия но какой то массовой паранои в глобальном масштабе. Естественно можно заподозрить чисто финансовый интерес - на таком обвале рынков можно получить космический гешефт. Но судя по согласованности карантинов во многих странах в такую тотальную организацию верится слабо. Похоже все таки на массовое умопомрачение, возможно инициированное биржевыми спекулянтами.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 06:16

  Surfer написав:Это действительно пандемия но какой то массовой паранои в глобальном масштабе. Естественно можно заподозрить чисто финансовый интерес - на таком обвале рынков можно получить космический гешефт. Но судя по согласованности карантинов во многих странах в такую тотальную организацию верится слабо. Похоже все таки на массовое умопомрачение, возможно инициированное биржевыми спекулянтами.

Вы очень неправы.
В отличие от гриппа это новый вирус, от которого нет иммунитета. Если не принять меры, заразиться могут почти все. Если заразится даже половина человечества, то при уровне смертности 3,5% умрут 132 миллиона человек, это население таких стран как Россия или Япония.
Без чрезвычайных мер нас ждет примерный аналог пандемии 1918 года, усугубленный существенным повышением мобильности и скученности человечества за последний век.
Да, принимаемые меры приведут к многотриллионным убыткам, мировому экономическому кризису, но другого выхода нет.

Я подозреваю, что происходящее на рынке нефти - это не результат торговых воен нефтедобывающих стран, как нам это пытаются представить, а согласованная всеми мера по синхронному увеличению объемов нефтедобычи: много дешевого топлива в какой-то мере поддержит глобальную экономику, в условиях удара по ней карантинных мер.
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