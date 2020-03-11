Додано: Чет 12 бер, 2020 07:57

Пора мне кажется закрывать тему, такой же как грипп, смертность 1 процент.



Накоплена уже очень большая статистика.

На сегодня 68310 человек выздоровело, 4634 умерло.

Смертность 6 процентов.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.