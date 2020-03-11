У китайському місті Ухань закрили всі 16 тимчасових госпіталів, де розміщували інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2.
Это действительно пандемия но какой то массовой паранои в глобальном масштабе. Естественно можно заподозрить чисто финансовый интерес - на таком обвале рынков можно получить космический гешефт. Но судя по согласованности карантинов во многих странах в такую тотальную организацию верится слабо. Похоже все таки на массовое умопомрачение, возможно инициированное биржевыми спекулянтами.
Surfer написав:Это действительно пандемия но какой то массовой паранои в глобальном масштабе. Естественно можно заподозрить чисто финансовый интерес - на таком обвале рынков можно получить космический гешефт. Но судя по согласованности карантинов во многих странах в такую тотальную организацию верится слабо. Похоже все таки на массовое умопомрачение, возможно инициированное биржевыми спекулянтами.
Вы очень неправы. В отличие от гриппа это новый вирус, от которого нет иммунитета. Если не принять меры, заразиться могут почти все. Если заразится даже половина человечества, то при уровне смертности 3,5% умрут 132 миллиона человек, это население таких стран как Россия или Япония. Без чрезвычайных мер нас ждет примерный аналог пандемии 1918 года, усугубленный существенным повышением мобильности и скученности человечества за последний век. Да, принимаемые меры приведут к многотриллионным убыткам, мировому экономическому кризису, но другого выхода нет.
Я подозреваю, что происходящее на рынке нефти - это не результат торговых воен нефтедобывающих стран, как нам это пытаются представить, а согласованная всеми мера по синхронному увеличению объемов нефтедобычи: много дешевого топлива в какой-то мере поддержит глобальную экономику, в условиях удара по ней карантинных мер.
Surfer написав:Это действительно пандемия но какой то массовой паранои в глобальном масштабе. Естественно можно заподозрить чисто финансовый интерес - на таком обвале рынков можно получить космический гешефт. Но судя по согласованности карантинов во многих странах в такую тотальную организацию верится слабо. Похоже все таки на массовое умопомрачение, возможно инициированное биржевыми спекулянтами.
Вы очень неправы. В отличие от гриппа это новый вирус, от которого нет иммунитета. Если не принять меры, заразиться могут почти все. Если заразится даже половина человечества, то при уровне смертности 3,5% умрут 132 миллиона человек, это население таких стран как Россия или Япония. Без чрезвычайных мер нас ждет примерный аналог пандемии 1918 года, усугубленный существенным повышением мобильности и скученности человечества за последний век. Да, принимаемые меры приведут к многотриллионным убыткам, мировому экономическому кризису, но другого выхода нет.
Я подозреваю, что происходящее на рынке нефти - это не результат торговых воен нефтедобывающих стран, как нам это пытаются представить, а согласованная всеми мера по синхронному увеличению объемов нефтедобычи: много дешевого топлива в какой-то мере поддержит глобальную экономику, в условиях удара по ней карантинных мер.
Ага, эти люди так заботятся о наших семьях, это лож во благо, конечно, не могли же расияне быть такими тупыми, все думали о нас. Плачу....