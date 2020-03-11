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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 232233234235>
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 03:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Трамп там много говорит в экстренном обращении к нации из овального кабинета

Перечислять нету смысла, завтра всё и так будет в новостях

От Европы закрылись железным занавесом на месяц минимум, к примеру

Также(не из обращения): содержание всех заседаний по коронавирусу проходивших со средины января - засекресено
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 03:15

Народ, читая тему, можно прийти к выводу, что приходит полный ... скажем культурно апокалипсис.
Не считаю для себя возможным высказывать по достаточно специализированной теме, в которой не являюсь знатоком.
Приведу только пару цитат.
Одна из Комаровского:
Для чего вводят карантин?

Карантин вводят для того, чтобы выиграть время, чтобы не 1000 человек заболели одновременно, а чтобы эти 1000 человек заболели хотя бы в течение месяца, чтобы медицинские работники могли оказать помощь, перераспределить ресурсы.

Есть две стороны: с одной стороны страна вводит карантинные мероприятия, а с другой - самым активным образом занимается обеспечением, медицинскими работниками, информационной кампанией, накоплением кислорода, масок, лекарств. В этом суть.

Ввести карантин и больше ничего не делать - наивно, глупо и преступно.

https://kurs.com.ua/novost/163827-zhit-s-koronavirusom-soveti-komarovskogo/
На вторую нарвался случайно. Есть и такое мнение:
Павел Андреевич уверен, что эпидемия коронавируса - в значительной степени выдумки, глобальная мистификация. Никакой эпидемии, никакой пандемии нет и не будет.

«Во-первых, что бы нам ни говорили про эпидемию и прочее, процент заразившихся — ничтожно мал. Во-вторых, нам всё время твердят, что это смертельный вирус, но одно с другим не сходится. Умершие — это только те, кто попал в поле зрения врача, то есть тяжёлые больные. Значит, есть те, кто переносит заболевание легко, но их количество не уточняется. В итоге умирает всего 2 % тяжелых больных. Но самый яркий пример, конечно — это круизный лайнер (Diamond Princess - Прим.) возле Йокогамы. Он две недели стоит на карантине, после того, как у пассажира обнаружили коронавирус. Всё это время пассажиры друг с другом общаются. Такое место — идеальный рассадник инфекции и будь коронавирус так страшен, как нам его малюют — за это время люди бы сгорели от болезни. Но в итоге заразившихся не много, они болеют в лёгкой форме, а умерло — четверо и те — восьмидесятилетние старики. Мало ли от чего может умереть человек в таком возрасте... Редкие заболевшие — это никакая не эпидемия и уж тем более не пандемия. Это локальная вспышка не изученной ранее болезни»,

- сказал Воробьёв "Комсомольской правде".

Панику, по его мнению, создают искусственно. В результате возможен масштабный лекарственный кризис:

«После всей этой истории у нас может возникнуть серьёзная проблема с лекарствами. Российские лекарства на 70-80 процентов — китайские, ведь именно китайцы — основные производители субстанции. Не удивлюсь, если вслед за коронавирусом ударит лекарственный кризис».

Профессор напоминает о предыдущих истериках и связанных с ними нюансах:
«В тот момент, когда фермеры вынуждены были уничтожить (из-за "коровьего бешенства" - Прим.) почти всё поголовье животных — у Сороса вдруг случилась хорошая прибавка капитала. Экономисты считают, что это как-то связано. Помните, была история со свиным гриппом, фальсификацию которого даже признали. Может быть, когда-нибудь мы узнаем о том, что коронавирус стал подобной историей».

https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43962471752/Professor-Vorobyov-pandemii-net-koronavirus-mistifikatsiya?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_source=smi2
Воробьёв - доктор медицинских наук, профессор. Бывший заведующий (в течение многих лет) кафедрой гематологии и гериатрии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова и пр., и пр.
Правда, последний абзац вызывает сомнения в серьёзности и обоснованности высказанного. Я, во всяком случае, никогда не слышал о признании фальсификации свиного гриппа. Да и насчёт эпидемии ... Но тем не менее. Пример с круизным лайнером впечатляет.
Не помню где попадалась схема заражения людей в экскурсионном автобусе. Ехал 1 больной на предпоследнем ряду. Всю дорогу сидел на месте, не вставая. Заразились 4 или 5 человек по всему автобусу на местах, расположенных совершенно случайным образом по всему салону на расстояниях, явно больших 1 и даже 1,5 м.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 05:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире



При этом Том Хенкс с женой, например, заразился в Австралии, в то же время :
Зображення

но не было никаких глобальных карантинов, массовых отмен авиасообщения, более того :

Зображення

Визуализация по датам :
https://public.flourish.studio/visualis ... on/1491811

В Ухані закрили усі тимчасові лікарні після спаду епідемії коронавірусу

У китайському місті Ухань закрили всі 16 тимчасових госпіталів, де розміщували інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2.


Это действительно пандемия но какой то массовой паранои в глобальном масштабе. Естественно можно заподозрить чисто финансовый интерес - на таком обвале рынков можно получить космический гешефт. Но судя по согласованности карантинов во многих странах в такую тотальную организацию верится слабо. Похоже все таки на массовое умопомрачение, возможно инициированное биржевыми спекулянтами.
Surfer
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 06:16

  Surfer написав:Это действительно пандемия но какой то массовой паранои в глобальном масштабе. Естественно можно заподозрить чисто финансовый интерес - на таком обвале рынков можно получить космический гешефт. Но судя по согласованности карантинов во многих странах в такую тотальную организацию верится слабо. Похоже все таки на массовое умопомрачение, возможно инициированное биржевыми спекулянтами.

Вы очень неправы.
В отличие от гриппа это новый вирус, от которого нет иммунитета. Если не принять меры, заразиться могут почти все. Если заразится даже половина человечества, то при уровне смертности 3,5% умрут 132 миллиона человек, это население таких стран как Россия или Япония.
Без чрезвычайных мер нас ждет примерный аналог пандемии 1918 года, усугубленный существенным повышением мобильности и скученности человечества за последний век.
Да, принимаемые меры приведут к многотриллионным убыткам, мировому экономическому кризису, но другого выхода нет.

Я подозреваю, что происходящее на рынке нефти - это не результат торговых воен нефтедобывающих стран, как нам это пытаются представить, а согласованная всеми мера по синхронному увеличению объемов нефтедобычи: много дешевого топлива в какой-то мере поддержит глобальную экономику, в условиях удара по ней карантинных мер.
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 07:02

  Tegularius написав:
  Surfer написав:Это действительно пандемия но какой то массовой паранои в глобальном масштабе. Естественно можно заподозрить чисто финансовый интерес - на таком обвале рынков можно получить космический гешефт. Но судя по согласованности карантинов во многих странах в такую тотальную организацию верится слабо. Похоже все таки на массовое умопомрачение, возможно инициированное биржевыми спекулянтами.

Вы очень неправы.
В отличие от гриппа это новый вирус, от которого нет иммунитета. Если не принять меры, заразиться могут почти все. Если заразится даже половина человечества, то при уровне смертности 3,5% умрут 132 миллиона человек, это население таких стран как Россия или Япония.
Без чрезвычайных мер нас ждет примерный аналог пандемии 1918 года, усугубленный существенным повышением мобильности и скученности человечества за последний век.
Да, принимаемые меры приведут к многотриллионным убыткам, мировому экономическому кризису, но другого выхода нет.

Я подозреваю, что происходящее на рынке нефти - это не результат торговых воен нефтедобывающих стран, как нам это пытаются представить, а согласованная всеми мера по синхронному увеличению объемов нефтедобычи: много дешевого топлива в какой-то мере поддержит глобальную экономику, в условиях удара по ней карантинных мер.

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lejko_vit
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 07:46

На самом деле, это Зе изобрёл короно-вирус, чтоб бороться с добровольцами

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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 07:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пора мне кажется закрывать тему, такой же как грипп, смертность 1 процент.

Накоплена уже очень большая статистика.
На сегодня 68310 человек выздоровело, 4634 умерло.
Смертность 6 процентов.

Возможно есть какие то случаи, как говорят, может кто то тоже переболел, только насморк был, и к врачам не обращался, поэтому не попал в статистику.
Но, имхо, такие случаи можно не относить к болезни, максимум поработал невольным вирусоносителем.
А заболел это значит заболел, то есть стало плохо и обратился к врачам.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 12 бер, 2020 08:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:10

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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Пора мне кажется закрывать тему
рано,пока у всех критические дни :D

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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:47

В Италии почти 200 человек за день умерло, похоже они там полностью потеряли контроль.
Десятки тысяч наших заробитчан, потеряв там работу, ломанулись домой в Украину. Будет просто удивительно, если через пару недель мы не увидим в Украине нескольких тысяч заболевших, особенно на Западной Украине.

Президент Сальвадора, где нет пока ни одного заболевшего, почитал новости и закрыл на фиг всю страну на карантин. Иногда лучше перебдеть, чем недобдеть, тоже верно.
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