Народ, читая тему, можно прийти к выводу, что приходит полный ... скажем культурно апокалипсис. Не считаю для себя возможным высказывать по достаточно специализированной теме, в которой не являюсь знатоком. Приведу только пару цитат. Одна из Комаровского:
Для чего вводят карантин?
Карантин вводят для того, чтобы выиграть время, чтобы не 1000 человек заболели одновременно, а чтобы эти 1000 человек заболели хотя бы в течение месяца, чтобы медицинские работники могли оказать помощь, перераспределить ресурсы.
Есть две стороны: с одной стороны страна вводит карантинные мероприятия, а с другой - самым активным образом занимается обеспечением, медицинскими работниками, информационной кампанией, накоплением кислорода, масок, лекарств. В этом суть.
Ввести карантин и больше ничего не делать - наивно, глупо и преступно.
Павел Андреевич уверен, что эпидемия коронавируса - в значительной степени выдумки, глобальная мистификация. Никакой эпидемии, никакой пандемии нет и не будет.
«Во-первых, что бы нам ни говорили про эпидемию и прочее, процент заразившихся — ничтожно мал. Во-вторых, нам всё время твердят, что это смертельный вирус, но одно с другим не сходится. Умершие — это только те, кто попал в поле зрения врача, то есть тяжёлые больные. Значит, есть те, кто переносит заболевание легко, но их количество не уточняется. В итоге умирает всего 2 % тяжелых больных. Но самый яркий пример, конечно — это круизный лайнер (Diamond Princess - Прим.) возле Йокогамы. Он две недели стоит на карантине, после того, как у пассажира обнаружили коронавирус. Всё это время пассажиры друг с другом общаются. Такое место — идеальный рассадник инфекции и будь коронавирус так страшен, как нам его малюют — за это время люди бы сгорели от болезни. Но в итоге заразившихся не много, они болеют в лёгкой форме, а умерло — четверо и те — восьмидесятилетние старики. Мало ли от чего может умереть человек в таком возрасте... Редкие заболевшие — это никакая не эпидемия и уж тем более не пандемия. Это локальная вспышка не изученной ранее болезни»,
- сказал Воробьёв "Комсомольской правде".
Панику, по его мнению, создают искусственно. В результате возможен масштабный лекарственный кризис:
«После всей этой истории у нас может возникнуть серьёзная проблема с лекарствами. Российские лекарства на 70-80 процентов — китайские, ведь именно китайцы — основные производители субстанции. Не удивлюсь, если вслед за коронавирусом ударит лекарственный кризис».
Профессор напоминает о предыдущих истериках и связанных с ними нюансах: «В тот момент, когда фермеры вынуждены были уничтожить (из-за "коровьего бешенства" - Прим.) почти всё поголовье животных — у Сороса вдруг случилась хорошая прибавка капитала. Экономисты считают, что это как-то связано. Помните, была история со свиным гриппом, фальсификацию которого даже признали. Может быть, когда-нибудь мы узнаем о том, что коронавирус стал подобной историей».
https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43962471752/Professor-Vorobyov-pandemii-net-koronavirus-mistifikatsiya?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_source=smi2 Воробьёв - доктор медицинских наук, профессор. Бывший заведующий (в течение многих лет) кафедрой гематологии и гериатрии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова и пр., и пр. Правда, последний абзац вызывает сомнения в серьёзности и обоснованности высказанного. Я, во всяком случае, никогда не слышал о признании фальсификации свиного гриппа. Да и насчёт эпидемии ... Но тем не менее. Пример с круизным лайнером впечатляет. Не помню где попадалась схема заражения людей в экскурсионном автобусе. Ехал 1 больной на предпоследнем ряду. Всю дорогу сидел на месте, не вставая. Заразились 4 или 5 человек по всему автобусу на местах, расположенных совершенно случайным образом по всему салону на расстояниях, явно больших 1 и даже 1,5 м.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
У китайському місті Ухань закрили всі 16 тимчасових госпіталів, де розміщували інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2.
Это действительно пандемия но какой то массовой паранои в глобальном масштабе. Естественно можно заподозрить чисто финансовый интерес - на таком обвале рынков можно получить космический гешефт. Но судя по согласованности карантинов во многих странах в такую тотальную организацию верится слабо. Похоже все таки на массовое умопомрачение, возможно инициированное биржевыми спекулянтами.
Surfer написав:Это действительно пандемия но какой то массовой паранои в глобальном масштабе. Естественно можно заподозрить чисто финансовый интерес - на таком обвале рынков можно получить космический гешефт. Но судя по согласованности карантинов во многих странах в такую тотальную организацию верится слабо. Похоже все таки на массовое умопомрачение, возможно инициированное биржевыми спекулянтами.
Вы очень неправы. В отличие от гриппа это новый вирус, от которого нет иммунитета. Если не принять меры, заразиться могут почти все. Если заразится даже половина человечества, то при уровне смертности 3,5% умрут 132 миллиона человек, это население таких стран как Россия или Япония. Без чрезвычайных мер нас ждет примерный аналог пандемии 1918 года, усугубленный существенным повышением мобильности и скученности человечества за последний век. Да, принимаемые меры приведут к многотриллионным убыткам, мировому экономическому кризису, но другого выхода нет.
Я подозреваю, что происходящее на рынке нефти - это не результат торговых воен нефтедобывающих стран, как нам это пытаются представить, а согласованная всеми мера по синхронному увеличению объемов нефтедобычи: много дешевого топлива в какой-то мере поддержит глобальную экономику, в условиях удара по ней карантинных мер.
Surfer написав:Это действительно пандемия но какой то массовой паранои в глобальном масштабе. Естественно можно заподозрить чисто финансовый интерес - на таком обвале рынков можно получить космический гешефт. Но судя по согласованности карантинов во многих странах в такую тотальную организацию верится слабо. Похоже все таки на массовое умопомрачение, возможно инициированное биржевыми спекулянтами.
Вы очень неправы. В отличие от гриппа это новый вирус, от которого нет иммунитета. Если не принять меры, заразиться могут почти все. Если заразится даже половина человечества, то при уровне смертности 3,5% умрут 132 миллиона человек, это население таких стран как Россия или Япония. Без чрезвычайных мер нас ждет примерный аналог пандемии 1918 года, усугубленный существенным повышением мобильности и скученности человечества за последний век. Да, принимаемые меры приведут к многотриллионным убыткам, мировому экономическому кризису, но другого выхода нет.
Я подозреваю, что происходящее на рынке нефти - это не результат торговых воен нефтедобывающих стран, как нам это пытаются представить, а согласованная всеми мера по синхронному увеличению объемов нефтедобычи: много дешевого топлива в какой-то мере поддержит глобальную экономику, в условиях удара по ней карантинных мер.
Ага, эти люди так заботятся о наших семьях, это лож во благо, конечно, не могли же расияне быть такими тупыми, все думали о нас. Плачу....
Пора мне кажется закрывать тему, такой же как грипп, смертность 1 процент.
Накоплена уже очень большая статистика. На сегодня 68310 человек выздоровело, 4634 умерло. Смертность 6 процентов.
Возможно есть какие то случаи, как говорят, может кто то тоже переболел, только насморк был, и к врачам не обращался, поэтому не попал в статистику. Но, имхо, такие случаи можно не относить к болезни, максимум поработал невольным вирусоносителем. А заболел это значит заболел, то есть стало плохо и обратился к врачам.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 12 бер, 2020 08:15, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
В Италии почти 200 человек за день умерло, похоже они там полностью потеряли контроль. Десятки тысяч наших заробитчан, потеряв там работу, ломанулись домой в Украину. Будет просто удивительно, если через пару недель мы не увидим в Украине нескольких тысяч заболевших, особенно на Западной Украине.
Президент Сальвадора, где нет пока ни одного заболевшего, почитал новости и закрыл на фиг всю страну на карантин. Иногда лучше перебдеть, чем недобдеть, тоже верно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.