Додано: Чет 12 бер, 2020 03:15

Для чего вводят карантин?



Карантин вводят для того, чтобы выиграть время, чтобы не 1000 человек заболели одновременно, а чтобы эти 1000 человек заболели хотя бы в течение месяца, чтобы медицинские работники могли оказать помощь, перераспределить ресурсы.



Есть две стороны: с одной стороны страна вводит карантинные мероприятия, а с другой - самым активным образом занимается обеспечением, медицинскими работниками, информационной кампанией, накоплением кислорода, масок, лекарств. В этом суть.



Ввести карантин и больше ничего не делать - наивно, глупо и преступно.

Павел Андреевич уверен, что эпидемия коронавируса - в значительной степени выдумки, глобальная мистификация. Никакой эпидемии, никакой пандемии нет и не будет.



«Во-первых, что бы нам ни говорили про эпидемию и прочее, процент заразившихся — ничтожно мал. Во-вторых, нам всё время твердят, что это смертельный вирус, но одно с другим не сходится. Умершие — это только те, кто попал в поле зрения врача, то есть тяжёлые больные. Значит, есть те, кто переносит заболевание легко, но их количество не уточняется. В итоге умирает всего 2 % тяжелых больных. Но самый яркий пример, конечно — это круизный лайнер (Diamond Princess - Прим.) возле Йокогамы. Он две недели стоит на карантине, после того, как у пассажира обнаружили коронавирус. Всё это время пассажиры друг с другом общаются. Такое место — идеальный рассадник инфекции и будь коронавирус так страшен, как нам его малюют — за это время люди бы сгорели от болезни. Но в итоге заразившихся не много, они болеют в лёгкой форме, а умерло — четверо и те — восьмидесятилетние старики. Мало ли от чего может умереть человек в таком возрасте... Редкие заболевшие — это никакая не эпидемия и уж тем более не пандемия. Это локальная вспышка не изученной ранее болезни»,



- сказал Воробьёв "Комсомольской правде".



Панику, по его мнению, создают искусственно. В результате возможен масштабный лекарственный кризис:



«После всей этой истории у нас может возникнуть серьёзная проблема с лекарствами. Российские лекарства на 70-80 процентов — китайские, ведь именно китайцы — основные производители субстанции. Не удивлюсь, если вслед за коронавирусом ударит лекарственный кризис».



Профессор напоминает о предыдущих истериках и связанных с ними нюансах:

«В тот момент, когда фермеры вынуждены были уничтожить (из-за "коровьего бешенства" - Прим.) почти всё поголовье животных — у Сороса вдруг случилась хорошая прибавка капитала. Экономисты считают, что это как-то связано. Помните, была история со свиным гриппом, фальсификацию которого даже признали. Может быть, когда-нибудь мы узнаем о том, что коронавирус стал подобной историей».

Народ, читая тему, можно прийти к выводу, что приходит полный ... скажем культурно апокалипсис.Не считаю для себя возможным высказывать по достаточно специализированной теме, в которой не являюсь знатоком.Приведу только пару цитат.Одна из Комаровского:На вторую нарвался случайно. Есть и такое мнение:Воробьёв - доктор медицинских наук, профессор. Бывший заведующий (в течение многих лет) кафедрой гематологии и гериатрии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова и пр., и пр.Правда, последний абзац вызывает сомнения в серьёзности и обоснованности высказанного. Я, во всяком случае, никогда не слышал о признании фальсификации свиного гриппа. Да и насчёт эпидемии ... Но тем не менее. Пример с круизным лайнером впечатляет.Не помню где попадалась схема заражения людей в экскурсионном автобусе. Ехал 1 больной на предпоследнем ряду. Всю дорогу сидел на месте, не вставая. Заразились 4 или 5 человек по всему автобусу на местах, расположенных совершенно случайным образом по всему салону на расстояниях, явно больших 1 и даже 1,5 м.