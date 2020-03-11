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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

️ США на місяць закривають транспортне сполучення з Європою через коронавірус — обмеження почне діяти з 13 березня.

Виняток робитимуть лише для Великої Британії та американців, що повертаються додому й пройшли тест на вірус
zokibada
 
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