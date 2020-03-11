Дружбан учёный (биолог-генетик) с саркастической улыбкой на лице, заявил что пандемии всякой заразы теперь будут регулярно. Причина в урбанизации. Типа, чем больше вирусы имеют доступ к живым организмам (людям) тем выше вероятность мутаций. Ещё сказал, что вывести вирус наподобие уханьского уже может чуть ли не любой аспирант по этому профилю. Базовое оборудование для подпольных биолабораторий стало весьма доступным по цене.
Прихожанам украинской греко-католической церкви разрешили наблюдать богослужения из дома, а придя в храм, не прикасаться к иконам и не целовать их. Об этом глава УГКЦ Блаженнейший Святослав рассказал в комментарии для Департамента информации УГКЦ.
"В этот период может быть оправданным не касаться и не целовать икон. Требуем в наших церквях усилить меры противоэпидемической безопасности, чтобы наши храмы были всегда чистым и безопасным местом для личной и совместной молитвы", - сказал Блаженнейший Святослав.
Прихожанам украинской греко-католической церкви разрешили наблюдать богослужения из дома, а придя в храм, не прикасаться к иконам и не целовать их. Об этом глава УГКЦ Блаженнейший Святослав рассказал в комментарии для Департамента информации УГКЦ.
"В этот период может быть оправданным не касаться и не целовать икон. Требуем в наших церквях усилить меры противоэпидемической безопасности, чтобы наши храмы были всегда чистым и безопасным местом для личной и совместной молитвы", - сказал Блаженнейший Святослав.
))))))) В четверг, 12 марта, перед началом игры между "Оклахомой" и "Ютой" стало известно, что игрок последних, француз Руди Гобер инфицирован коронавирусом. Несмотря на то, что баскетболист не пришел на поединок, его решили не проводить. Позже руководства НБА приняло решение приостановить чемпионат, начиная с сегодняшнего дня. Стоит отметить, что несколько дней назад на пресс-конференции Гобер демонстративно потрогал все микрофоны, таким образом показывая, что он не боится заразиться коронавирусом, а паника вокруг вируса является раздутой.
freeze написав:))))))) В четверг, 12 марта, перед началом игры между "Оклахомой" и "Ютой" стало известно, что игрок последних, француз Руди Гобер инфицирован коронавирусом. Несмотря на то, что баскетболист не пришел на поединок, его решили не проводить. Позже руководства НБА приняло решение приостановить чемпионат, начиная с сегодняшнего дня. Стоит отметить, что несколько дней назад на пресс-конференции Гобер демонстративно потрогал все микрофоны, таким образом показывая, что он не боится заразиться коронавирусом, а паника вокруг вируса является раздутой.