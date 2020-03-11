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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 232233234235
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:47

В Италии почти 200 человек за день умерло, похоже они там полностью потеряли контроль.
Десятки тысяч наших заробитчан, потеряв там работу, ломанулись домой в Украину. Будет просто удивительно, если через пару недель мы не увидим в Украине нескольких тысяч заболевших, особенно на Западной Украине.

Президент Сальвадора, где нет пока ни одного заболевшего, почитал новости и закрыл на фиг всю страну на карантин. Иногда лучше перебдеть, чем недобдеть, тоже верно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

️ США на місяць закривають транспортне сполучення з Європою через коронавірус — обмеження почне діяти з 13 березня.

Виняток робитимуть лише для Великої Британії та американців, що повертаються додому й пройшли тест на вірус
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Дружбан учёный (биолог-генетик) с саркастической улыбкой на лице, заявил что пандемии всякой заразы теперь будут регулярно. Причина в урбанизации. Типа, чем больше вирусы имеют доступ к живым организмам (людям) тем выше вероятность мутаций.
Ещё сказал, что вывести вирус наподобие уханьского уже может чуть ли не любой аспирант по этому профилю. Базовое оборудование для подпольных биолабораторий стало весьма доступным по цене.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://112.ua/obshchestvo/v-period-epi ... 28796.html
Прихожанам украинской греко-католической церкви разрешили наблюдать богослужения из дома, а придя в храм, не прикасаться к иконам и не целовать их. Об этом глава УГКЦ Блаженнейший Святослав рассказал в комментарии для Департамента информации УГКЦ.

"В этот период может быть оправданным не касаться и не целовать икон. Требуем в наших церквях усилить меры противоэпидемической безопасности, чтобы наши храмы были всегда чистым и безопасным местом для личной и совместной молитвы", - сказал Блаженнейший Святослав.


А что, святая вода не помогает? :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:33

  Alex2007 написав:https://112.ua/obshchestvo/v-period-epidemii-mozhno-ne-kasatsya-i-ne-celovat-ikon-glava-ugkc-528796.html
Прихожанам украинской греко-католической церкви разрешили наблюдать богослужения из дома, а придя в храм, не прикасаться к иконам и не целовать их. Об этом глава УГКЦ Блаженнейший Святослав рассказал в комментарии для Департамента информации УГКЦ.

"В этот период может быть оправданным не касаться и не целовать икон. Требуем в наших церквях усилить меры противоэпидемической безопасности, чтобы наши храмы были всегда чистым и безопасным местом для личной и совместной молитвы", - сказал Блаженнейший Святослав.


А что, святая вода не помогает? :?

Помогает, но только в комплекте с кадилом :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Онлайн-карта распространения COVID-19
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboar ... 7b48e9ecf6
wilomik
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:52

  wilomik написав:Онлайн-карта распространения COVID-19
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboar ... 7b48e9ecf6

На одну компьютерную игру похоже :oops:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:58

)))))))
В четверг, 12 марта, перед началом игры между "Оклахомой" и "Ютой" стало известно, что игрок последних, француз Руди Гобер инфицирован коронавирусом. Несмотря на то, что баскетболист не пришел на поединок, его решили не проводить. Позже руководства НБА приняло решение приостановить чемпионат, начиная с сегодняшнего дня.
Стоит отметить, что несколько дней назад на пресс-конференции Гобер демонстративно потрогал все микрофоны, таким образом показывая, что он не боится заразиться коронавирусом, а паника вокруг вируса является раздутой.

Момент заражения похоже запечатлён на видео ))))

https://strana.ua/news/254379-nba-prios ... -juty.html
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:05

  freeze написав:)))))))
В четверг, 12 марта, перед началом игры между "Оклахомой" и "Ютой" стало известно, что игрок последних, француз Руди Гобер инфицирован коронавирусом. Несмотря на то, что баскетболист не пришел на поединок, его решили не проводить. Позже руководства НБА приняло решение приостановить чемпионат, начиная с сегодняшнего дня.
Стоит отметить, что несколько дней назад на пресс-конференции Гобер демонстративно потрогал все микрофоны, таким образом показывая, что он не боится заразиться коронавирусом, а паника вокруг вируса является раздутой.

Момент заражения похоже запечатлён на видео ))))

https://strana.ua/news/254379-nba-prios ... -juty.html

Том Хенкс с женой тоже заболели.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:05

Показатель смертности от коронавируса COVID-19 в десять раз превышает смертность от сезонного гриппа. Об этом в США на слушаниях в конгрессе заявил руководитель Института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

У сезонного гриппа показатель смертности составляет 0,1%. В случае коронавируса, когда мы смотрим на все данные, это около 3%. Если вы учтёте все случаи, когда заражение имеет незначительные симптомы, показатель смертности можно скорректировать приблизительно до 1%, — отметил эксперт.

Вместе с тем, по словам Фаучи, являющегося главным инфекционным врачом США, смертность от COVID-19 ниже, чем во время эпидемии SARS в 2002-2003 годах. Однако новый вирус распространяется значительно быстрее.
komp
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