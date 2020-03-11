Додано: Чет 12 бер, 2020 08:47

В Италии почти 200 человек за день умерло, похоже они там полностью потеряли контроль.

Десятки тысяч наших заробитчан, потеряв там работу, ломанулись домой в Украину. Будет просто удивительно, если через пару недель мы не увидим в Украине нескольких тысяч заболевших, особенно на Западной Украине.



Президент Сальвадора, где нет пока ни одного заболевшего, почитал новости и закрыл на фиг всю страну на карантин. Иногда лучше перебдеть, чем недобдеть, тоже верно.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.