Дружбан учёный (биолог-генетик) с саркастической улыбкой на лице, заявил что пандемии всякой заразы теперь будут регулярно. Причина в урбанизации. Типа, чем больше вирусы имеют доступ к живым организмам (людям) тем выше вероятность мутаций. Ещё сказал, что вывести вирус наподобие уханьского уже может чуть ли не любой аспирант по этому профилю. Базовое оборудование для подпольных биолабораторий стало весьма доступным по цене.
Прихожанам украинской греко-католической церкви разрешили наблюдать богослужения из дома, а придя в храм, не прикасаться к иконам и не целовать их. Об этом глава УГКЦ Блаженнейший Святослав рассказал в комментарии для Департамента информации УГКЦ.
"В этот период может быть оправданным не касаться и не целовать икон. Требуем в наших церквях усилить меры противоэпидемической безопасности, чтобы наши храмы были всегда чистым и безопасным местом для личной и совместной молитвы", - сказал Блаженнейший Святослав.
Прихожанам украинской греко-католической церкви разрешили наблюдать богослужения из дома, а придя в храм, не прикасаться к иконам и не целовать их. Об этом глава УГКЦ Блаженнейший Святослав рассказал в комментарии для Департамента информации УГКЦ.
"В этот период может быть оправданным не касаться и не целовать икон. Требуем в наших церквях усилить меры противоэпидемической безопасности, чтобы наши храмы были всегда чистым и безопасным местом для личной и совместной молитвы", - сказал Блаженнейший Святослав.
))))))) В четверг, 12 марта, перед началом игры между "Оклахомой" и "Ютой" стало известно, что игрок последних, француз Руди Гобер инфицирован коронавирусом. Несмотря на то, что баскетболист не пришел на поединок, его решили не проводить. Позже руководства НБА приняло решение приостановить чемпионат, начиная с сегодняшнего дня. Стоит отметить, что несколько дней назад на пресс-конференции Гобер демонстративно потрогал все микрофоны, таким образом показывая, что он не боится заразиться коронавирусом, а паника вокруг вируса является раздутой.
freeze написав:))))))) В четверг, 12 марта, перед началом игры между "Оклахомой" и "Ютой" стало известно, что игрок последних, француз Руди Гобер инфицирован коронавирусом. Несмотря на то, что баскетболист не пришел на поединок, его решили не проводить. Позже руководства НБА приняло решение приостановить чемпионат, начиная с сегодняшнего дня. Стоит отметить, что несколько дней назад на пресс-конференции Гобер демонстративно потрогал все микрофоны, таким образом показывая, что он не боится заразиться коронавирусом, а паника вокруг вируса является раздутой.
Показатель смертности от коронавируса COVID-19 в десять раз превышает смертность от сезонного гриппа. Об этом в США на слушаниях в конгрессе заявил руководитель Института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
У сезонного гриппа показатель смертности составляет 0,1%. В случае коронавируса, когда мы смотрим на все данные, это около 3%. Если вы учтёте все случаи, когда заражение имеет незначительные симптомы, показатель смертности можно скорректировать приблизительно до 1%, — отметил эксперт.
Вместе с тем, по словам Фаучи, являющегося главным инфекционным врачом США, смертность от COVID-19 ниже, чем во время эпидемии SARS в 2002-2003 годах. Однако новый вирус распространяется значительно быстрее.
У Липецьку через коронавірус скасували хресний хід проти коронавіруса
В Росії через коронавірус скасували хресну ходу, яка повинна була стосуватися цього ж вірусу.
Деталі: У Липецьку скасували автомобільний хресний хід з молебнем проти коронавіруса.
Місцева влада прийняла заходи проти поширення коронавірусної інфекції. А саме припинила проведення масових заходів.
Організатор заходу, голова липецької громади Святих Царствених мучеників Юрій Берников повідомив, що замість хресного ходу можна провести акафісти по храмах і “читати молитву за угодою від коронавіруса”.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.