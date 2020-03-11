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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 233234235236
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Surfer написав:Похоже все таки на массовое умопомрачение, возможно инициированное биржевыми спекулянтами.


Мне кажется, всё правильно делают с карантинами по всему миру. Перспектива переболеть новой заразой в ближайшее время есть практически у всех - задача правительств растянуть этот процесс как можно дольше, чтобы медицина могла справиться с наплывом тяжелых пациентов.

По статистике 20% тяжелых, которым с большой вероятностью потребуется ИВЛ.

Возьмем для примера Германию, как самую богатую страну Европы. Население ~83 миллиона. Если одномоментно заболеет 100'000 человек, например (это всего-то ~0,12% от населения страны), то из них 20'000 тяжелым больным потребуется серьезная (и длительная) медицинская помощь (вирусная пневмония - не шутки).

Задача ограничительных мер - растянуть поступление тяжелых больных во времени, чтобы система здравоохранения государства успевала их "переварить".
Civis
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:36

Civis
Они безнадежно опаздывают.
Это нужно было делать еще месяц назад. Тогда пожалели миллионов, теперь расплатятся триллионами долларов.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:46

zРадио

Это психоз с примесью украинского менталитета.

Вчера к вечеру в супермаркете не смог купить буханку хлеба, не было ни одного вида,
только какие-то черствые булочки.

Пришлось ужинать без хлеба,впервые :)

Полки с пивом также стояли полупустые.

Народ бухает и закусывает невроз и таким образом морально восполняет финансовые потери.

Все это цветочки, ягодки ,учитывая прогнившую систему украинской экономики - впереди.

Олигархо-клановая система по русско-латиноамериканскому типу просто нежизнеспособна и неконкруентна в долгосрочке.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:53

  Автор77 написав:zРадио

Это психоз с примесью украинского менталитета.

Вчера к вечеру в супермаркете не смог купить буханку хлеба, не было ни одного вида,
только какие-то черствые булочки.

Пришлось ужинать без хлеба,впервые :)

Полки с пивом также стояли полупустые.



Та ладно. Хлеб - бесполезная и даже вредная еда, особенно дрожжевой.
А пива вчера в Классе было, как обычно, завались.
Взял 4 банки - английский эль, испанское и два чешских.
Если исчезнет, то самое дешевое и самое не полезное для здоровья - сахар, макароны, картошка.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:54

  Автор77 написав:zРадио
Это психоз с примесью украинского менталитета.
Вчера к вечеру в супермаркете не смог купить буханку хлеба, не было ни одного вида,
только какие-то черствые булочки.
Пришлось ужинать без хлеба,впервые :)
Полки с пивом также стояли полупустые.
Народ бухает и закусывает невроз и таким образом морально восполняет финансовые потери.
Все это цветочки, ягодки ,учитывая прогнившую систему украинской экономики - впереди.
Олигархо-клановая система по русско-латиноамериканскому типу просто нежизнеспособна и неконкруентна в долгосрочке.
Які черстві булочки...які напівпусті пивні полиці... :mrgreen:
1 Кількість людей в супермаркетах збільшилось(середній чек зріс)
2 Як правило купують або дорогий імпорт,або товари тривалого користування(ні пиво,ні хліб - до таких не належать)
3 До мене вчорашні поставки прийшли в повному обсязі
4 Навіть без поставок - товарний запас дозволяє не знижувати оборотів в найближчих 7 днів...тобто якщо тиждень поставок не буде - може й зявляться напівпусті пивні полиці.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:05

  budivelnik написав:
  Автор77 написав:zРадио
Это психоз с примесью украинского менталитета.
Вчера к вечеру в супермаркете не смог купить буханку хлеба, не было ни одного вида,
только какие-то черствые булочки.
Пришлось ужинать без хлеба,впервые :)
Полки с пивом также стояли полупустые.
Народ бухает и закусывает невроз и таким образом морально восполняет финансовые потери.
Все это цветочки, ягодки ,учитывая прогнившую систему украинской экономики - впереди.
Олигархо-клановая система по русско-латиноамериканскому типу просто нежизнеспособна и неконкруентна в долгосрочке.
Які черстві булочки...які напівпусті пивні полиці... :mrgreen:
1 Кількість людей в супермаркетах збільшилось(середній чек зріс)
2 Як правило купують або дорогий імпорт,або товари тривалого користування(ні пиво,ні хліб - до таких не належать)
3 До мене вчорашні поставки прийшли в повному обсязі
4 Навіть без поставок - товарний запас дозволяє не знижувати оборотів в найближчих 7 днів...тобто якщо тиждень поставок не буде - може й зявляться напівпусті пивні полиці.

смішно було дивитись на тих дикунів у Метро на Городоцькій та Ашані в Сокільниках :shock:
печерні троглодити - бігали, розривали упаковки, все порозкидали. Заїхав сьогодні взяти трішки їжі додому, вже тихо, хоча ще деякі дурники гребли тачками макарони/консерви/цукор :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я в Еко по акції гречки вчора набрав майже 6 кіло (все, що залишилось) і ні в чому себе не корю :)
Краще зараз закупитись, аніж потім в масці місця скупчення людей відвідувати.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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