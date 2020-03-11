Surfer написав:Похоже все таки на массовое умопомрачение, возможно инициированное биржевыми спекулянтами.
Мне кажется, всё правильно делают с карантинами по всему миру. Перспектива переболеть новой заразой в ближайшее время есть практически у всех - задача правительств растянуть этот процесс как можно дольше, чтобы медицина могла справиться с наплывом тяжелых пациентов.
По статистике 20% тяжелых, которым с большой вероятностью потребуется ИВЛ.
Возьмем для примера Германию, как самую богатую страну Европы. Население ~83 миллиона. Если одномоментно заболеет 100'000 человек, например (это всего-то ~0,12% от населения страны), то из них 20'000 тяжелым больным потребуется серьезная (и длительная) медицинская помощь (вирусная пневмония - не шутки).
Задача ограничительных мер - растянуть поступление тяжелых больных во времени, чтобы система здравоохранения государства успевала их "переварить".
Вчера к вечеру в супермаркете не смог купить буханку хлеба, не было ни одного вида, только какие-то черствые булочки.
Пришлось ужинать без хлеба,впервые
Полки с пивом также стояли полупустые.
Та ладно. Хлеб - бесполезная и даже вредная еда, особенно дрожжевой. А пива вчера в Классе было, как обычно, завались. Взял 4 банки - английский эль, испанское и два чешских. Если исчезнет, то самое дешевое и самое не полезное для здоровья - сахар, макароны, картошка.
Автор77 написав:zРадио Это психоз с примесью украинского менталитета. Вчера к вечеру в супермаркете не смог купить буханку хлеба, не было ни одного вида, только какие-то черствые булочки. Пришлось ужинать без хлеба,впервые Полки с пивом также стояли полупустые. Народ бухает и закусывает невроз и таким образом морально восполняет финансовые потери. Все это цветочки, ягодки ,учитывая прогнившую систему украинской экономики - впереди. Олигархо-клановая система по русско-латиноамериканскому типу просто нежизнеспособна и неконкруентна в долгосрочке.
Які черстві булочки...які напівпусті пивні полиці... 1 Кількість людей в супермаркетах збільшилось(середній чек зріс) 2 Як правило купують або дорогий імпорт,або товари тривалого користування(ні пиво,ні хліб - до таких не належать) 3 До мене вчорашні поставки прийшли в повному обсязі 4 Навіть без поставок - товарний запас дозволяє не знижувати оборотів в найближчих 7 днів...тобто якщо тиждень поставок не буде - може й зявляться напівпусті пивні полиці.
Автор77 написав:zРадио Это психоз с примесью украинского менталитета. Вчера к вечеру в супермаркете не смог купить буханку хлеба, не было ни одного вида, только какие-то черствые булочки. Пришлось ужинать без хлеба,впервые Полки с пивом также стояли полупустые. Народ бухает и закусывает невроз и таким образом морально восполняет финансовые потери. Все это цветочки, ягодки ,учитывая прогнившую систему украинской экономики - впереди. Олигархо-клановая система по русско-латиноамериканскому типу просто нежизнеспособна и неконкруентна в долгосрочке.
Які черстві булочки...які напівпусті пивні полиці... 1 Кількість людей в супермаркетах збільшилось(середній чек зріс) 2 Як правило купують або дорогий імпорт,або товари тривалого користування(ні пиво,ні хліб - до таких не належать) 3 До мене вчорашні поставки прийшли в повному обсязі 4 Навіть без поставок - товарний запас дозволяє не знижувати оборотів в найближчих 7 днів...тобто якщо тиждень поставок не буде - може й зявляться напівпусті пивні полиці.
смішно було дивитись на тих дикунів у Метро на Городоцькій та Ашані в Сокільниках печерні троглодити - бігали, розривали упаковки, все порозкидали. Заїхав сьогодні взяти трішки їжі додому, вже тихо, хоча ще деякі дурники гребли тачками макарони/консерви/цукор