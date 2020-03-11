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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 234235236237
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:59

  kluychkooleg написав:Та ладно. Хлеб - бесполезная и даже вредная еда, особенно дрожжевой.

Дрожжи при выпекании хлеба ПОЛНОСТЬЮ погибают. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:19

  kluychkooleg написав: Если исчезнет, то самое дешевое и самое не полезное для здоровья - сахар, макароны, картошка.

Вот и объяснение происходящего в Италии :wink:
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:34

  _Mykola_ написав:
  kluychkooleg написав:Та ладно. Хлеб - бесполезная и даже вредная еда, особенно дрожжевой.

Дрожжи при выпекании хлеба ПОЛНОСТЬЮ погибают. :mrgreen:

Важно, что эти дрожжи (погибшие или нет) все равно состоят из того материала, который негативно влияет на организм. Например, со слов других раковые клетки больший рост показывают если такой хлеб есть.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:35

  freeze написав:
  edvardd написав:
  vladislavlvov написав:Приветствую всех.
По поводу лечения. Китай три недели назад сказал слабо но работает арбидол их местного производства. Но слабо.. По их протоколам в первый день можно использовать.

зачем слабо, вот 3 самых эффективных:
https://korrespondent.net/tech/4194604- ... ronavyrusa


Что то их у нас нет в аптеках

у меня есть, некоторые...
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Slx написав:
  _Mykola_ написав:
  kluychkooleg написав:Та ладно. Хлеб - бесполезная и даже вредная еда, особенно дрожжевой.

Дрожжи при выпекании хлеба ПОЛНОСТЬЮ погибают. :mrgreen:

Важно, что эти дрожжи (погибшие или нет) все равно состоят из того материала, который негативно влияет на организм. Например, со слов других раковые клетки больший рост показывают если такой хлеб есть.


В желудке вся еда поливается соляной кислотой, затем окунается в суровую желчь и расщепляется чуть ли не до молекул. Так же и дрожжи распадаются до обычного стандартного набора аминокислот, коротких углеводов и тд.
Дрожжевой хлеб, бабушкины пирожки, пиво и другие дрожжевые продукты все можно кушать и пить, главное без фанатизма.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 12 бер, 2020 16:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Самолечение оппасно для здоровья. Эти антивирусные препараты имеют токсичность поэтому используются только при подтвержденном вирусе, а не для профилактики, и с назначения врача (последнее можно проигнорить на свой страх и риск, а вот первое - ни в коем случае).
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

edvardd написав:
  freeze написав:
Что то их у нас нет в аптеках

у меня есть, некоторые...


Будем знать где купить
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:03

Угрозы коронавируса. Украина отсидится в стороне или нет?
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:07

  freeze написав:В Италии почти 200 человек за день умерло, похоже они там полностью потеряли контроль.
Десятки тысяч наших заробитчан, потеряв там работу, ломанулись домой в Украину. Будет просто удивительно, если через пару недель мы не увидим в Украине нескольких тысяч заболевших, особенно на Западной Украине.

Президент Сальвадора, где нет пока ни одного заболевшего, почитал новости и закрыл на фиг всю страну на карантин. Иногда лучше перебдеть, чем недобдеть, тоже верно.

водители бусиков из Италии перед границей дают всем жаропонижающее, для нормального перехода границы........дальще вы поняли....
призыв врача из Италии:
https://prefiks.co.ua/7018/olenka/
отставание в количестве забоевших от Италии по странам:
Зображення
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Чет 12 бер, 2020 16:59
kluychkooleg

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