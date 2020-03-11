kluychkooleg написав:Та ладно. Хлеб - бесполезная и даже вредная еда, особенно дрожжевой.
Дрожжи при выпекании хлеба ПОЛНОСТЬЮ погибают.
Важно, что эти дрожжи (погибшие или нет) все равно состоят из того материала, который негативно влияет на организм. Например, со слов других раковые клетки больший рост показывают если такой хлеб есть.
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vladislavlvov написав:Приветствую всех. По поводу лечения. Китай три недели назад сказал слабо но работает арбидол их местного производства. Но слабо.. По их протоколам в первый день можно использовать.
kluychkooleg написав:Та ладно. Хлеб - бесполезная и даже вредная еда, особенно дрожжевой.
Дрожжи при выпекании хлеба ПОЛНОСТЬЮ погибают.
Важно, что эти дрожжи (погибшие или нет) все равно состоят из того материала, который негативно влияет на организм. Например, со слов других раковые клетки больший рост показывают если такой хлеб есть.
В желудке вся еда поливается соляной кислотой, затем окунается в суровую желчь и расщепляется чуть ли не до молекул. Так же и дрожжи распадаются до обычного стандартного набора аминокислот, коротких углеводов и тд. Дрожжевой хлеб, бабушкины пирожки, пиво и другие дрожжевые продукты все можно кушать и пить, главное без фанатизма.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 12 бер, 2020 16:45, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Самолечение оппасно для здоровья. Эти антивирусные препараты имеют токсичность поэтому используются только при подтвержденном вирусе, а не для профилактики, и с назначения врача (последнее можно проигнорить на свой страх и риск, а вот первое - ни в коем случае).
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freeze написав:В Италии почти 200 человек за день умерло, похоже они там полностью потеряли контроль. Десятки тысяч наших заробитчан, потеряв там работу, ломанулись домой в Украину. Будет просто удивительно, если через пару недель мы не увидим в Украине нескольких тысяч заболевших, особенно на Западной Украине.
Президент Сальвадора, где нет пока ни одного заболевшего, почитал новости и закрыл на фиг всю страну на карантин. Иногда лучше перебдеть, чем недобдеть, тоже верно.
водители бусиков из Италии перед границей дают всем жаропонижающее, для нормального перехода границы........дальще вы поняли.... призыв врача из Италии: https://prefiks.co.ua/7018/olenka/ отставание в количестве забоевших от Италии по странам:
Slx написав:Самолечение оппасно для здоровья. Эти антивирусные препараты имеют токсичность поэтому используются только при подтвержденном вирусе, а не для профилактики, и с назначения врача (последнее можно проигнорить на свой страх и риск, а вот первое - ни в коем случае).
занимаюсь самолечением всю сознательную жизнь, жив, карточки в поликлинике практически нет, недавно проходил медкомиссию в военкомате, в 55 они топали ногами и требовали карточку, завёл, пустую... при заражении опасно ждать помощи врача, который знает меньше тебя и ничего для лечения не имеет, кроме страха и желания потренироваться, кстати хлорохинфосфат рекомендуют пить для профилактики, у него побочный эффект - помогает при артрите...