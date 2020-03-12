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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 235236237238
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:43

МОЗ подтвердил 2 новых случая коронавирусной инфекции - Черновцы и Житомир
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:54

  zРадио написав:МОЗ подтвердил 2 новых случая коронавирусной инфекции - Черновцы и Житомир

Скоро счет таких случаев пойдет на сотни. Границы абсолютно дырявые, контроля за самоизолянтами нет никакого.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

antey1969 написав:
  zРадио написав:МОЗ подтвердил 2 новых случая коронавирусной инфекции - Черновцы и Житомир

Скоро счет таких случаев пойдет на сотни. Границы абсолютно дырявые, контроля за самоизолянтами нет никакого.


Давайте побудем прогнозистами.
Предполагаю на 1 апреля 3000 случаев заражения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:59

  centurionus написав:Натрапив на опис тестових систем, які будуть закуплені за бюджетні кошти.
Принаймні значна частина - на наявність антитіл в крові (забір крові, похибки чималі, як правило). Краще, ніж нічого, але ... . Мабуть, закуповують малопопулярні системи за велике бабло з "відкатом".
Репортаж цікавий на CNN був. В Південній Кореї (тамтешня компанія з біотехнологій, точніше) розробили та почали випуск тест-систем лише за три тижні по генетичному коду вірусу, опублікованому китайцями. По цьому кодові програмою ("штучний інтелект") визначили "набір" з трьох білків-маркерів, який має бути характерним для віруса. Визначили відповідні "реагенти". Перевірили, затвердили в держустановах. Залучили додатковий персонал, працюють нон-стоп для Південної Кореї та закордону.
Роботи почалися ще до виявлення випадків в Південній Кореї - відразу після публікації коду віруса.

Прошла информация, что тесты основанные на полимеразной цепной реакци (ПЦР) ввиду того , что штаммов вируса уже как минимум 5 не работают по всем штаммам,я купил как и Ляшко тест по имунным маркерам, и ему всё равно, какой штамм вируса, точность данного теста выше 90% , Ляшковского не знаю, там реально мутный производитель, зато цена низкая...Кстати Кличко купил хорошие тесты...

мужикам - напрячься:
Житель Малайзии заразился, не контактируя с другими больными,
инфекция COVID-19 может вызвать повреждение яичек
https://vesti.ua/mir/dokazan-pervyj-slu ... onavirusom
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:03

  freeze написав:
antey1969 написав:
  zРадио написав:МОЗ подтвердил 2 новых случая коронавирусной инфекции - Черновцы и Житомир

Скоро счет таких случаев пойдет на сотни. Границы абсолютно дырявые, контроля за самоизолянтами нет никакого.


Давайте побудем прогнозистами.
Предполагаю на 1 апреля 3000 случаев заражения.

гораздо больше, смотрите по Италии, и отсчитайте от нашего первого:
Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Давайте побудем прогнозистами.
Предполагаю на 1 апреля 3000 случаев заражения.

Нулик зайвий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:09

  freeze написав:
antey1969 написав:
  zРадио написав:МОЗ подтвердил 2 новых случая коронавирусной инфекции - Черновцы и Житомир

Скоро счет таких случаев пойдет на сотни. Границы абсолютно дырявые, контроля за самоизолянтами нет никакого.


Давайте побудем прогнозистами.
Предполагаю на 1 апреля 3000 случаев заражения.

Никак невозможно. Наш "бережливый" Минздрав в жизни сколько тестов за март не использует)))
antey1969
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