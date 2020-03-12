centurionus написав:Натрапив на опис тестових систем, які будуть закуплені за бюджетні кошти. Принаймні значна частина - на наявність антитіл в крові (забір крові, похибки чималі, як правило). Краще, ніж нічого, але ... . Мабуть, закуповують малопопулярні системи за велике бабло з "відкатом". Репортаж цікавий на CNN був. В Південній Кореї (тамтешня компанія з біотехнологій, точніше) розробили та почали випуск тест-систем лише за три тижні по генетичному коду вірусу, опублікованому китайцями. По цьому кодові програмою ("штучний інтелект") визначили "набір" з трьох білків-маркерів, який має бути характерним для віруса. Визначили відповідні "реагенти". Перевірили, затвердили в держустановах. Залучили додатковий персонал, працюють нон-стоп для Південної Кореї та закордону. Роботи почалися ще до виявлення випадків в Південній Кореї - відразу після публікації коду віруса.
Прошла информация, что тесты основанные на полимеразной цепной реакци (ПЦР) ввиду того , что штаммов вируса уже как минимум 5 не работают по всем штаммам,я купил как и Ляшко тест по имунным маркерам, и ему всё равно, какой штамм вируса, точность данного теста выше 90% , Ляшковского не знаю, там реально мутный производитель, зато цена низкая...Кстати Кличко купил хорошие тесты...