edvardd написав:Чтобы сегодня передвигаться в Италии, надо написать автосертификат о том, что у тебя нет симптомов. Но! Это контролирует полиция на блок постах. Они проверяют кто и куда едет. В машине не может быть более 2 человек. Если больше - штраф. Если солгали в "справке" - штраф и срок
Автосертификат распечатывается самостоятельно с сайта, с не понять какого перепуга разрешили работать продавцам парфюмерии, загадка зачем... Вообще никто не понимает распоряжений власти и живёт как может... В Палермо завезли танки, не итальянские, напуркуа, наверное развязывать какую-то новую войнушку в мире, проблем всем маловато. Покой нам только снится
продавцам парфюмерии разрешили работать, потому что духи - антисептик...
zРадио написав:МОЗ подтвердил 2 новых случая коронавирусной инфекции - Черновцы и Житомир
Скоро счет таких случаев пойдет на сотни. Границы абсолютно дырявые, контроля за самоизолянтами нет никакого.
Давайте побудем прогнозистами. Предполагаю на 1 апреля 3000 случаев заражения.
Официальных столько не будет. Чинуши от Минздрава будут свою пятую точку прикрывать до последнего. Люди будут помирать - а в диагнозах будут "рисовать" всё что угодно (начиная от гриппа и кончая диареей), но только не короновирус.
Статистика трат клієнтів в категорії продукти й аптеки одного з наших банків. Середній чек покупця в продуктових магазинах вчора зріс майже в 2 рази, порівняно з аналогічними днями в минулі тижні. Закупилися за день на 120млн.грн, замість звичних 60-70млн. В аптеки віднесли 18,7млн, що лише десь в півтора раза більше від звичних 13-14млн.