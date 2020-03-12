edvardd написав:Чтобы сегодня передвигаться в Италии, надо написать автосертификат о том, что у тебя нет симптомов. Но! Это контролирует полиция на блок постах. Они проверяют кто и куда едет. В машине не может быть более 2 человек. Если больше - штраф. Если солгали в "справке" - штраф и срок
Автосертификат распечатывается самостоятельно с сайта, с не понять какого перепуга разрешили работать продавцам парфюмерии, загадка зачем... Вообще никто не понимает распоряжений власти и живёт как может... В Палермо завезли танки, не итальянские, напуркуа, наверное развязывать какую-то новую войнушку в мире, проблем всем маловато. Покой нам только снится
продавцам парфюмерии разрешили работать, потому что духи - антисептик...
zРадио написав:МОЗ подтвердил 2 новых случая коронавирусной инфекции - Черновцы и Житомир
Скоро счет таких случаев пойдет на сотни. Границы абсолютно дырявые, контроля за самоизолянтами нет никакого.
Давайте побудем прогнозистами. Предполагаю на 1 апреля 3000 случаев заражения.
Официальных столько не будет. Чинуши от Минздрава будут свою пятую точку прикрывать до последнего. Люди будут помирать - а в диагнозах будут "рисовать" всё что угодно (начиная от гриппа и кончая диареей), но только не короновирус.
Статистика трат клієнтів в категорії продукти й аптеки одного з наших банків. Середній чек покупця в продуктових магазинах вчора зріс майже в 2 рази, порівняно з аналогічними днями в минулі тижні. Закупилися за день на 120млн.грн, замість звичних 60-70млн. В аптеки віднесли 18,7млн, що лише десь в півтора раза більше від звичних 13-14млн.
Corpocrator написав:с. Гора под Киевом (элитное село так сказать) 4 смерти от пневмонии за последний месяц(не старики) на 3500 населения
Случайно узнал
знаете, почему в Италии высокая смертность от короны - они всех умерших от любых болезней проверяют...
Да, в курсе. Еще там очаги были в больничках сразу, где онко больные находились в т.ч. На Вашингтонский очаг похоже.
Я тут коечто подумал, но это так, вслух:
Рост случаев атипичной пневмонии в Украине начался еще в прошлом году и сейчас уровень гдето такой же, может чуть выше. Так вот - рост не был связан с этим вирусом.
Как в других странах не знаю, но сейчас, но подозреваю, что гдето также - исходя из данных заболеваемости и осложнений от гриппа в тех странах, которые публикуют.
В общем итог размышления: суровость этого вируса, эпидемические пики по гриппу, скачок случаев атипических пневмоний и нескольких других вирусных "эпидемий" имеют общую причину. Что за причина не представляю даже, какойто неочевидный или неизвестный фактор. Фактор - апокалипсиса