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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 237238239240>
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:50

  stm написав:
  edvardd написав:Чтобы сегодня передвигаться в Италии, надо написать автосертификат о том, что у тебя нет симптомов. Но! Это контролирует полиция на блок постах. Они проверяют кто и куда едет. В машине не может быть более 2 человек. Если больше - штраф. Если солгали в "справке" - штраф и срок

Автосертификат распечатывается самостоятельно с сайта, с не понять какого перепуга разрешили работать продавцам парфюмерии, загадка зачем... Вообще никто не понимает распоряжений власти и живёт как может... В Палермо завезли танки, не итальянские, напуркуа, наверное развязывать какую-то новую войнушку в мире, проблем всем маловато. Покой нам только снится

продавцам парфюмерии разрешили работать, потому что духи - антисептик...

я недавно писал про фурин и АСЕ2, вот почитайте:
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00660-x

оппа: Обеззараживание денег. Национальный банк готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:53

  freeze написав:
antey1969 написав:
  zРадио написав:МОЗ подтвердил 2 новых случая коронавирусной инфекции - Черновцы и Житомир

Скоро счет таких случаев пойдет на сотни. Границы абсолютно дырявые, контроля за самоизолянтами нет никакого.


Давайте побудем прогнозистами.
Предполагаю на 1 апреля 3000 случаев заражения.


Официальных столько не будет.
Чинуши от Минздрава будут свою пятую точку прикрывать до последнего.
Люди будут помирать - а в диагнозах будут "рисовать" всё что угодно (начиная от гриппа и кончая диареей), но только не короновирус.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика трат клієнтів в категорії продукти й аптеки одного з наших банків. Середній чек покупця в продуктових магазинах вчора зріс майже в 2 рази, порівняно з аналогічними днями в минулі тижні. Закупилися за день на 120млн.грн, замість звичних 60-70млн. В аптеки віднесли 18,7млн, що лише десь в півтора раза більше від звичних 13-14млн. Зображення
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stryzhko написав:Середній чек покупця в продуктових магазинах вчора зріс майже в 2 рази
Я взял как обычно -противовирусное средство https://rozetka.com.ua/corona_7501064191459/p7173286/
Витька,извинись,я всё прощу)
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:30


На роисюжке ничего не меняется.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 12 бер, 2020 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:31

очень и очень интересный расклад по полочкам
https://m.habr.com/ru/post/491974/?fbclid=IwAR2tz4c_rHMpM-zjFZMT9TVBQf6oDJKRNRdeyFqy_DWEUNSobfJxq38HACc
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

с. Гора под Киевом (элитное село так сказать)
4 смерти от пневмонии за последний месяц(не старики) на 3500 населения

Случайно узнал
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:05

  Corpocrator написав:с. Гора под Киевом (элитное село так сказать)
4 смерти от пневмонии за последний месяц(не старики) на 3500 населения

Случайно узнал

знаете, почему в Италии высокая смертность от короны - они всех умерших от любых болезней проверяют...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:40

  edvardd написав:
  Corpocrator написав:с. Гора под Киевом (элитное село так сказать)
4 смерти от пневмонии за последний месяц(не старики) на 3500 населения

Случайно узнал

знаете, почему в Италии высокая смертность от короны - они всех умерших от любых болезней проверяют...

Да, в курсе.
Еще там очаги были в больничках сразу, где онко больные находились в т.ч. На Вашингтонский очаг похоже.


Я тут коечто подумал, но это так, вслух:

Рост случаев атипичной пневмонии в Украине начался еще в прошлом году и сейчас уровень гдето такой же, может чуть выше. Так вот - рост не был связан с этим вирусом.

Как в других странах не знаю, но сейчас, но подозреваю, что гдето также - исходя из данных заболеваемости и осложнений от гриппа в тех странах, которые публикуют.

В общем итог размышления:
суровость этого вируса, эпидемические пики по гриппу, скачок случаев атипических пневмоний и нескольких других вирусных "эпидемий" имеют общую причину. Что за причина не представляю даже, какойто неочевидный или неизвестный фактор.
Фактор - апокалипсиса :twisted:
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Чет 12 бер, 2020 20:01
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