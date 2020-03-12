Додано: Чет 12 бер, 2020 23:40

edvardd написав: Corpocrator написав: с. Гора под Киевом (элитное село так сказать)

4 смерти от пневмонии за последний месяц(не старики) на 3500 населения



Случайно узнал с. Гора под Киевом (элитное село так сказать)4 смерти от пневмонии за последний месяц(не старики) на 3500 населенияСлучайно узнал

знаете, почему в Италии высокая смертность от короны - они всех умерших от любых болезней проверяют... знаете, почему в Италии высокая смертность от короны - они всех умерших от любых болезней проверяют...

Да, в курсе.Еще там очаги были в больничках сразу, где онко больные находились в т.ч. На Вашингтонский очаг похоже.Я тут коечто подумал, но это так, вслух:Рост случаев атипичной пневмонии в Украине начался еще в прошлом году и сейчас уровень гдето такой же, может чуть выше. Так вот - рост не был связан с этим вирусом.Как в других странах не знаю, но сейчас, но подозреваю, что гдето также - исходя из данных заболеваемости и осложнений от гриппа в тех странах, которые публикуют.В общем итог размышления:суровость этого вируса, эпидемические пики по гриппу, скачок случаев атипических пневмоний и нескольких других вирусных "эпидемий" имеют общую причину. Что за причина не представляю даже, какойто неочевидный или неизвестный фактор.Фактор - апокалипсиса