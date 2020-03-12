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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 237238239240
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:45

Невже у китайців так погано з їжею, що вони жеруть сирими різних дивних тварин - резервуари вірусів (SARS - цивети, SARS-2 - змії)?
Краще б жерли одне одного.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:06

Посмотрел все графики по коронавирусу. Похоже всё достаточно печально. Контроль утрачивается.

А вот это вообще полная задница. В Борисполе прилетел самолёт полных кашляющих египтян и нашим заробитчан, которых выперли по причине нехватки мест в больницах Италии, и их всех выпустили без проблем в Борисполе.

Пассажир самолета Милан - Киев заявил, что из аэропорта Борисполь отпустили десятки больных людей, которые вернулись из Италии
В "Борисполе" приземлился самолет из Италии, полный кашляющих египтян, которых отпустили после скрининга. Видео
https://strana.ua/news/254545-chto-proi ... marta.html
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:08

  centurionus написав:Невже у китайців так погано з їжею, що вони жеруть сирими різних дивних тварин - резервуари вірусів (SARS - цивети, SARS-2 - змії)?
Краще б жерли одне одного.


А хіба пташиний чи свинний грипп - винятки ? Чи свиней та кур тільки китайці їдять ? Робіть висновкі, двоногі, що їсти тварин майже те сами що й одне одного.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А что кстати с основной картой статистики по вирусу ?

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#

у меня одного она глючит и данные не подгружает ?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Польша еще толком не встретила #Коронавирус но:

«Врачи уже предупреждают, что не хватит места, оборудования и персонала для ухода за больными

Сегодня я дежурю в реанимации:
0 мест в отделении

В моей больнице все 13 заняты.
Плюс 3 респиратора в больнице

https://t.co/EbnldW0kog
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:50

Хроники Апокалипсиса..

Это вот так проходит карантин. Это пиз.. Да тут через неделю будут тысячи больных.
После это видео весь минздрав должен свалить в отставку.
В Китае за такое бы растреляли..
vladislavlvov
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