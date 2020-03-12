Невже у китайців так погано з їжею, що вони жеруть сирими різних дивних тварин - резервуари вірусів (SARS - цивети, SARS-2 - змії)?
Краще б жерли одне одного.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 23:45
Невже у китайців так погано з їжею, що вони жеруть сирими різних дивних тварин - резервуари вірусів (SARS - цивети, SARS-2 - змії)?
Краще б жерли одне одного.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:06
Посмотрел все графики по коронавирусу. Похоже всё достаточно печально. Контроль утрачивается.
А вот это вообще полная задница. В Борисполе прилетел самолёт полных кашляющих египтян и нашим заробитчан, которых выперли по причине нехватки мест в больницах Италии, и их всех выпустили без проблем в Борисполе.
Пассажир самолета Милан - Киев заявил, что из аэропорта Борисполь отпустили десятки больных людей, которые вернулись из Италии
В "Борисполе" приземлился самолет из Италии, полный кашляющих египтян, которых отпустили после скрининга. Видео
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:08
А хіба пташиний чи свинний грипп - винятки ? Чи свиней та кур тільки китайці їдять ? Робіть висновкі, двоногі, що їсти тварин майже те сами що й одне одного.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:12
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А что кстати с основной картой статистики по вирусу ?
у меня одного она глючит и данные не подгружает ?
Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Польша еще толком не встретила #Коронавирус но:
«Врачи уже предупреждают, что не хватит места, оборудования и персонала для ухода за больными
Сегодня я дежурю в реанимации:
0 мест в отделении
В моей больнице все 13 заняты.
Плюс 3 респиратора в больнице
Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:50
Хроники Апокалипсиса..
Мрачно после просмотра прилета самолета в Борисполь.. Неужели все так плохо..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в П'ят 13 бер, 2020 01:01, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:54
Мова йде про коронавіруси, в даному випадку.
Пташиний, свинячий - проживання в одному приміщенні, як вважають.
MERS - теж якась "близкість", до верблюдів. Якщо в традиціях у бедуїнів вмивання сечею верблюда, то все могло трапитися.
ВІЛ - шимпанзе (не буду писати тут, що роблять з цими тваринами аборигени).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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