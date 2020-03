Додано: Чет 12 бер, 2020 23:45

Невже у китайців так погано з їжею, що вони жеруть сирими різних дивних тварин - резервуари вірусів (SARS - цивети, SARS-2 - змії)?

Краще б жерли одне одного.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell