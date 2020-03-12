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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 237238239240
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:45

Невже у китайців так погано з їжею, що вони жеруть сирими різних дивних тварин - резервуари вірусів (SARS - цивети, SARS-2 - змії)?
Краще б жерли одне одного.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:06

Посмотрел все графики по коронавирусу. Похоже всё достаточно печально. Контроль утрачивается.

А вот это вообще полная задница. В Борисполе прилетел самолёт полных кашляющих египтян и нашим заробитчан, которых выперли по причине нехватки мест в больницах Италии, и их всех выпустили без проблем в Борисполе.

Пассажир самолета Милан - Киев заявил, что из аэропорта Борисполь отпустили десятки больных людей, которые вернулись из Италии
В "Борисполе" приземлился самолет из Италии, полный кашляющих египтян, которых отпустили после скрининга. Видео
https://strana.ua/news/254545-chto-proi ... marta.html
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:08

  centurionus написав:Невже у китайців так погано з їжею, що вони жеруть сирими різних дивних тварин - резервуари вірусів (SARS - цивети, SARS-2 - змії)?
Краще б жерли одне одного.


А хіба пташиний чи свинний грипп - винятки ? Чи свиней та кур тільки китайці їдять ? Робіть висновкі, двоногі, що їсти тварин майже те сами що й одне одного.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А что кстати с основной картой статистики по вирусу ?

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#

у меня одного она глючит и данные не подгружает ?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Польша еще толком не встретила #Коронавирус но:

«Врачи уже предупреждают, что не хватит места, оборудования и персонала для ухода за больными

Сегодня я дежурю в реанимации:
0 мест в отделении

В моей больнице все 13 заняты.
Плюс 3 респиратора в больнице

https://t.co/EbnldW0kog
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:50

Хроники Апокалипсиса..

Мрачно после просмотра прилета самолета в Борисполь.. Неужели все так плохо..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в П'ят 13 бер, 2020 01:01, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:54

  Surfer написав:
  centurionus написав:Невже у китайців так погано з їжею, що вони жеруть сирими різних дивних тварин - резервуари вірусів (SARS - цивети, SARS-2 - змії)?
Краще б жерли одне одного.

А хіба пташиний чи свинний грипп - винятки ? Чи свиней та кур тільки китайці їдять ? Робіть висновкі, двоногі, що їсти тварин майже те сами що й одне одного.

Мова йде про коронавіруси, в даному випадку.
Пташиний, свинячий - проживання в одному приміщенні, як вважають.
MERS - теж якась "близкість", до верблюдів. Якщо в традиціях у бедуїнів вмивання сечею верблюда, то все могло трапитися.
ВІЛ - шимпанзе (не буду писати тут, що роблять з цими тваринами аборигени).
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 04:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

:arrow:
Востаннє редагувалось Surfer в П'ят 13 бер, 2020 06:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 06:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Даже если не сравнивать с вирусами гриппа, по отношению с другими инфекционными, нынешняя паника все равно выглядит безпрецендентной Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 06:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вирус живет вне тела человека до 5 дней. Очень хорошо сохраняется на металической и стеклянной поверхности. Его даже спирт не может убить. Лучший способ - это мыть руки и лицо с мылом сразу после посещения людных мест!

Если у вас насморк и мокрота при простуде, вы не можете быть носителем коронавирусной инфекции. Коронавирусая пневмония - это сухой кашель без насморка. Это самый простой способ определить.

Вирус Уханя является термостойким и погибает при температуре 50 градусов. Поэтому пейте больше горячей воды. Чаще и дольше будьте под солнцем. Горячая вода не лекарство, но полезна для здоровья, эффективна при всех вирусах. Совет врача по коронавирусу: 1. Вирус достаточно большой по размеру (диаметр ячейки составляет около 400-500 нм), поэтому обычная мед маска в принципе может отфильтровать. Если зараженный чихает перед вами или пройдет на расстоянии до 3 метров от вас, остановитесь и отвернитесь 2. Если вирус попал на поверхность металла, он проживет не менее 12 часов. Поэтому, если вы соприкоснулись с какой-либо металлической или иной поверхностью, тщательно вымойте руки с мылом. 3. Вирус может оставаться активным на ткани в течение 6-12 часов. Обычный стиральный порошок должен убить вирус. Зимнию одежду, достаточно просушить на солнце, чтобы убить вирус.

О симптомах самого заболевания - пневмонии, вызванной коронавирусом: 1. После проникновения в горло может появиться сухость горла, которая встречается при ангине. Продлится 3-4 дня 2. Затем вирус будет сливаться с носовой жидкостью, попадать в трахею, а затем в легкие, вызовет воспаление легких. Этот процесс займет от 5 до 6 дней. 3. При короновирусной пневмонии появляется высокая температура и затрудненное дыхание. Заложенность носа не похожа на нормальную заложенность, появляется ощущение, что тонете в воде. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу. О профилактике: 1. Самый распространенный способ заразиться - это дотрагиваться до чего-либо, поэтому нужно часто мыть руки. Вирус может жить только на ваших руках, в течение 5-10 минут. Но за эти 5-10 минут может произойти что угодно (вы можете потереть руками глаза или прикоснуться к носу). 2. В дополнение к частому мытью рук вы можете полоскать горло Бетадином, чтобы устранить или минимизировать действие вирусов, пока те еще находятся в горле (перед тем, как попасть в легкие..). Будьте предельно внимательны и осторожны, чаще пейте горячую воду из термоса.

Новый коронавирус NCP может не проявлять признаков инфекции в течение многих дней, тогда как можно узнать, инфицирован ли человек? По последним данным, инкубационный период может длиться до 28 дней, прежде чем симптомы станут очевидными. К тому времени, когда у человека поднимается температура и/или кашель, и он попадает в больницу, в легких обычно обнаруживают фиброз на 50%, и уже слишком поздно!...

Тайваньские эксперты рекомендуют простую самопроверку, которую мы можем проводить каждое утро; Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание более чем на 10 секунд. Если вы успешно завершите его, не кашляя, не испытывая дискомфорта, заложенности, стеснения и т. д., это доказывает, что в легких нет фиброза, что в основном указывает на отсутствие инфекции. Пожалуйста, проверяйте это каждое утро в чистом воздухе!

Каждый должен следить за тем, чтобы ваш рот и горло были влажными, а не сухими. Делайте несколько глотков воды каждые 15 минут. ПОЧЕМУ ? Даже если вирус попадет в ваш рот, питьевая вода или другие жидкости вымывают его через пищевод и в желудок. Оказавшись там, КИСЛОТЫ в желудке убьют весь вирус. Если вы не пьете достаточно воды более регулярно, вирус может проникнуть в ваши дыхательные пути и попасть в легкие. Это очень опасно!
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