Вирус живет вне тела человека до 5 дней. Очень хорошо сохраняется на металической и стеклянной поверхности. Его даже спирт не может убить. Лучший способ - это мыть руки и лицо с мылом сразу после посещения людных мест!



Если у вас насморк и мокрота при простуде, вы не можете быть носителем коронавирусной инфекции. Коронавирусая пневмония - это сухой кашель без насморка. Это самый простой способ определить.



Вирус Уханя является термостойким и погибает при температуре 50 градусов. Поэтому пейте больше горячей воды. Чаще и дольше будьте под солнцем. Горячая вода не лекарство, но полезна для здоровья, эффективна при всех вирусах. Совет врача по коронавирусу: 1. Вирус достаточно большой по размеру (диаметр ячейки составляет около 400-500 нм), поэтому обычная мед маска в принципе может отфильтровать. Если зараженный чихает перед вами или пройдет на расстоянии до 3 метров от вас, остановитесь и отвернитесь 2. Если вирус попал на поверхность металла, он проживет не менее 12 часов. Поэтому, если вы соприкоснулись с какой-либо металлической или иной поверхностью, тщательно вымойте руки с мылом. 3. Вирус может оставаться активным на ткани в течение 6-12 часов. Обычный стиральный порошок должен убить вирус. Зимнию одежду, достаточно просушить на солнце, чтобы убить вирус.



О симптомах самого заболевания - пневмонии, вызванной коронавирусом: 1. После проникновения в горло может появиться сухость горла, которая встречается при ангине. Продлится 3-4 дня 2. Затем вирус будет сливаться с носовой жидкостью, попадать в трахею, а затем в легкие, вызовет воспаление легких. Этот процесс займет от 5 до 6 дней. 3. При короновирусной пневмонии появляется высокая температура и затрудненное дыхание. Заложенность носа не похожа на нормальную заложенность, появляется ощущение, что тонете в воде. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу. О профилактике: 1. Самый распространенный способ заразиться - это дотрагиваться до чего-либо, поэтому нужно часто мыть руки. Вирус может жить только на ваших руках, в течение 5-10 минут. Но за эти 5-10 минут может произойти что угодно (вы можете потереть руками глаза или прикоснуться к носу). 2. В дополнение к частому мытью рук вы можете полоскать горло Бетадином, чтобы устранить или минимизировать действие вирусов, пока те еще находятся в горле (перед тем, как попасть в легкие..). Будьте предельно внимательны и осторожны, чаще пейте горячую воду из термоса.



Новый коронавирус NCP может не проявлять признаков инфекции в течение многих дней, тогда как можно узнать, инфицирован ли человек? По последним данным, инкубационный период может длиться до 28 дней, прежде чем симптомы станут очевидными. К тому времени, когда у человека поднимается температура и/или кашель, и он попадает в больницу, в легких обычно обнаруживают фиброз на 50%, и уже слишком поздно!...



Тайваньские эксперты рекомендуют простую самопроверку, которую мы можем проводить каждое утро; Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание более чем на 10 секунд. Если вы успешно завершите его, не кашляя, не испытывая дискомфорта, заложенности, стеснения и т. д., это доказывает, что в легких нет фиброза, что в основном указывает на отсутствие инфекции. Пожалуйста, проверяйте это каждое утро в чистом воздухе!



Каждый должен следить за тем, чтобы ваш рот и горло были влажными, а не сухими. Делайте несколько глотков воды каждые 15 минут. ПОЧЕМУ ? Даже если вирус попадет в ваш рот, питьевая вода или другие жидкости вымывают его через пищевод и в желудок. Оказавшись там, КИСЛОТЫ в желудке убьют весь вирус. Если вы не пьете достаточно воды более регулярно, вирус может проникнуть в ваши дыхательные пути и попасть в легкие. Это очень опасно!