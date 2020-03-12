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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 238239240241
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 07:57

  Surfer написав:Даже если не сравнивать с вирусами гриппа, по отношению с другими инфекционными, нынешняя паника все равно выглядит безпрецендентной Зображення

За последние 24 часа только в Италии от коронавируса скончались 189 пациентов. Так что ваша табличка до сраки.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:12

  Surfer написав:1. Вирус достаточно большой по размеру (диаметр ячейки составляет около 400-500 нм), поэтому обычная мед маска в принципе может отфильтровать. Если зараженный чихает перед вами или пройдет на расстоянии до 3 метров от вас, остановитесь и отвернитесь

И что же теперь делать с экспердами, которые вводили людей в заблуждение, рассказывая, что маски бесполезны?
Schmit
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