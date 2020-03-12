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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 238239240241 Додано: П'ят 13 бер, 2020 07:57 Surfer написав: Даже если не сравнивать с вирусами гриппа, по отношению с другими инфекционными, нынешняя паника все равно выглядит безпрецендентной Даже если не сравнивать с вирусами гриппа, по отношению с другими инфекционными, нынешняя паника все равно выглядит безпрецендентной

За последние 24 часа только в Италии от коронавируса скончались 189 пациентов. Так что ваша табличка до сраки. За последние 24 часа только в Италии от коронавируса скончались 189 пациентов. Так что ваша табличка до сраки. Schmit

Повідомлень: 1042 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:12 Surfer написав: 1. Вирус достаточно большой по размеру (диаметр ячейки составляет около 400-500 нм), поэтому обычная мед маска в принципе может отфильтровать. Если зараженный чихает перед вами или пройдет на расстоянии до 3 метров от вас, остановитесь и отвернитесь 1. Вирус достаточно большой по размеру (диаметр ячейки составляет около 400-500 нм), поэтому обычная мед маска в принципе может отфильтровать. Если зараженный чихает перед вами или пройдет на расстоянии до 3 метров от вас, остановитесь и отвернитесь

И что же теперь делать с экспердами, которые вводили людей в заблуждение, рассказывая, что маски бесполезны? И что же теперь делать с экспердами, которые вводили людей в заблуждение, рассказывая, что маски бесполезны? Schmit

Повідомлень: 1042 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 238239240241 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6830 1524494

ЛОБ Чет 12 бер, 2020 20:01