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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 238239240241
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:12

  Surfer написав:1. Вирус достаточно большой по размеру (диаметр ячейки составляет около 400-500 нм), поэтому обычная мед маска в принципе может отфильтровать. Если зараженный чихает перед вами или пройдет на расстоянии до 3 метров от вас, остановитесь и отвернитесь

И что же теперь делать с экспердами, которые вводили людей в заблуждение, рассказывая, что маски бесполезны?
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Из Италии уже выгоняют в Украину
https://youtu.be/EE1hnV0Utqg
wilomik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:57

  wilomik написав:Из Италии уже выгоняют в Украину
https://youtu.be/EE1hnV0Utqg

Ця жлобська МАУ Коломойського і досі б в Іран літала, якби не збили літак. :evil:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:29

  freeze написав:Посмотрел все графики по коронавирусу. Похоже всё достаточно печально. Контроль утрачивается.

А вот это вообще полная задница. В Борисполе прилетел самолёт полных кашляющих египтян и нашим заробитчан, которых выперли по причине нехватки мест в больницах Италии, и их всех выпустили без проблем в Борисполе.

Пассажир самолета Милан - Киев заявил, что из аэропорта Борисполь отпустили десятки больных людей, которые вернулись из Италии
В "Борисполе" приземлился самолет из Италии, полный кашляющих египтян, которых отпустили после скрининга. Видео
https://strana.ua/news/254545-chto-proi ... marta.html

Ну так логично - деньги превыше всего! Вопрос к МАУ, почему ВООБЩЕ не отменили регулярку в тот же Милан еще две недели назад????
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:35

Заметил удивительную особенность, порохоботы которую неделю пропагандируют всего несколько вещей:
1) вируса нет, это мистификация
2) от вируса за месяц померло меньше людей, чем от инфаркта за последние 5000 лет
3) маски носить не надо, а херой, который скупил их (практически все!) в нашей стране и продал за бугор - на самом деле герой, он обеспечил приток валюты и благодаря ему гривна сейчас укрепляется
и т.д.
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЯЧитатель написав:Заметил удивительную особенность, порохоботы которую неделю пропагандируют всего несколько вещей:
1) вируса нет, это мистификация
2) от вируса за месяц померло меньше людей, чем от инфаркта за последние 5000 лет
3) маски носить не надо, а херой, который скупил их (практически все!) в нашей стране и продал за бугор - на самом деле герой, он обеспечил приток валюты и благодаря ему гривна сейчас укрепляется
и т.д.


Хм. Порохоботы говоришь? А я вижу все это у Зе власти.
Вируса нет, действий чуть более нуля.
В МОЗ вернули старые схемы распила...
zokibada
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:00

  ЯЧитатель написав:Заметил удивительную особенность, порохоботы которую неделю пропагандируют всего несколько вещей:
1) вируса нет, это мистификация
2) от вируса за месяц померло меньше людей, чем от инфаркта за последние 5000 лет
3) маски носить не надо, а херой, который скупил их (практически все!) в нашей стране и продал за бугор - на самом деле герой, он обеспечил приток валюты и благодаря ему гривна сейчас укрепляется
и т.д.

Как-то совсем наоборот, участники секты зеленых, топят за "это всего-лишь разновидность гриппа..., ну зачем этот карантин?"
Маски продал "херой" который курирует направление в ОП прИзедента, и топят за то что маски не нужны именно Зе. :twisted: :roll:
_Mykola_
 
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