Surfer написав:1. Вирус достаточно большой по размеру (диаметр ячейки составляет около 400-500 нм), поэтому обычная мед маска в принципе может отфильтровать. Если зараженный чихает перед вами или пройдет на расстоянии до 3 метров от вас, остановитесь и отвернитесь
И что же теперь делать с экспердами, которые вводили людей в заблуждение, рассказывая, что маски бесполезны?
freeze написав:Посмотрел все графики по коронавирусу. Похоже всё достаточно печально. Контроль утрачивается.
А вот это вообще полная задница. В Борисполе прилетел самолёт полных кашляющих египтян и нашим заробитчан, которых выперли по причине нехватки мест в больницах Италии, и их всех выпустили без проблем в Борисполе.
Пассажир самолета Милан - Киев заявил, что из аэропорта Борисполь отпустили десятки больных людей, которые вернулись из Италии В "Борисполе" приземлился самолет из Италии, полный кашляющих египтян, которых отпустили после скрининга. Видео https://strana.ua/news/254545-chto-proi ... marta.html
Ну так логично - деньги превыше всего! Вопрос к МАУ, почему ВООБЩЕ не отменили регулярку в тот же Милан еще две недели назад????
Заметил удивительную особенность, порохоботы которую неделю пропагандируют всего несколько вещей: 1) вируса нет, это мистификация 2) от вируса за месяц померло меньше людей, чем от инфаркта за последние 5000 лет 3) маски носить не надо, а херой, который скупил их (практически все!) в нашей стране и продал за бугор - на самом деле герой, он обеспечил приток валюты и благодаря ему гривна сейчас укрепляется и т.д.
ЯЧитатель написав:Заметил удивительную особенность, порохоботы которую неделю пропагандируют всего несколько вещей: 1) вируса нет, это мистификация 2) от вируса за месяц померло меньше людей, чем от инфаркта за последние 5000 лет 3) маски носить не надо, а херой, который скупил их (практически все!) в нашей стране и продал за бугор - на самом деле герой, он обеспечил приток валюты и благодаря ему гривна сейчас укрепляется и т.д.
Хм. Порохоботы говоришь? А я вижу все это у Зе власти. Вируса нет, действий чуть более нуля. В МОЗ вернули старые схемы распила...
ЯЧитатель написав:Заметил удивительную особенность, порохоботы которую неделю пропагандируют всего несколько вещей: 1) вируса нет, это мистификация 2) от вируса за месяц померло меньше людей, чем от инфаркта за последние 5000 лет 3) маски носить не надо, а херой, который скупил их (практически все!) в нашей стране и продал за бугор - на самом деле герой, он обеспечил приток валюты и благодаря ему гривна сейчас укрепляется и т.д.
Как-то совсем наоборот, участники секты зеленых, топят за "это всего-лишь разновидность гриппа..., ну зачем этот карантин?" Маски продал "херой" который курирует направление в ОП прИзедента, и топят за то что маски не нужны именно Зе.