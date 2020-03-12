Surfer написав:1. Вирус достаточно большой по размеру (диаметр ячейки составляет около 400-500 нм), поэтому обычная мед маска в принципе может отфильтровать. Если зараженный чихает перед вами или пройдет на расстоянии до 3 метров от вас, остановитесь и отвернитесь
И что же теперь делать с экспердами, которые вводили людей в заблуждение, рассказывая, что маски бесполезны?
freeze написав:Посмотрел все графики по коронавирусу. Похоже всё достаточно печально. Контроль утрачивается.
А вот это вообще полная задница. В Борисполе прилетел самолёт полных кашляющих египтян и нашим заробитчан, которых выперли по причине нехватки мест в больницах Италии, и их всех выпустили без проблем в Борисполе.
Пассажир самолета Милан - Киев заявил, что из аэропорта Борисполь отпустили десятки больных людей, которые вернулись из Италии В "Борисполе" приземлился самолет из Италии, полный кашляющих египтян, которых отпустили после скрининга. Видео https://strana.ua/news/254545-chto-proi ... marta.html
Ну так логично - деньги превыше всего! Вопрос к МАУ, почему ВООБЩЕ не отменили регулярку в тот же Милан еще две недели назад????
_Mykola_ написав:Как-то совсем наоборот, участники секты зеленых, топят за "это всего-лишь разновидность гриппа..., ну зачем этот карантин?" Маски продал "херой" который курирует направление в ОП прИзедента, и топят за то что маски не нужны именно Зе.
Вообще, если посмотреть несколько с другой стороны, украинским властям может быть даже очень выгодна эпидемия короновируса. Ведь подавляющий процент умерших (вроде 85%) это старики-пенсионеры. Даже если заразится всё население Украины (35 млн),то умерших будет около миллиона (3%), из них 850-900 тысяч будут пенсионеры - вечная обуза украинского государства.
Shram написав:.. Даже если заразится всё население Украины (35 млн),то умерших будет около миллиона (3%), из них 850-900 тысяч будут пенсионеры - вечная обуза украинского государства.
Это вы не знаете наших пенсионеров. Людей, которые выживают на 100 долларов (было и меньше) пенсии, сломить гриппу не под силу
Как раз то что они выживают на 100 (и менее) баксов, ещё больше увеличивает процент смертельных исходов. Ибо при такой сумме пенсий ни о каком здоровом питании, здоровом отдыхе,профилактике и нормальных лекарствах речи идти не может
_Mykola_ написав:Как-то совсем наоборот, участники секты зеленых, топят за "это всего-лишь разновидность гриппа..., ну зачем этот карантин?" Маски продал "херой" который курирует направление в ОП прИзедента, и топят за то что маски не нужны именно Зе.
Вообще, если посмотреть несколько с другой стороны, украинским властям может быть даже очень выгодна эпидемия короновируса. Ведь подавляющий процент умерших (вроде 85%) это старики-пенсионеры. Даже если заразится всё население Украины (35 млн),то умерших будет около миллиона (3%), из них 850-900 тысяч будут пенсионеры - вечная обуза украинского государства.
Ошибка, вирус берет всех и 20% чувствуют себя не агонь. Смежные болезни не только в 70+, опять же доп. группа риска когда нет аппарата искусственного дыхания даже если вы в автокатастрофе(как пример) ранее могли выжить сейчас шансы резко в минус, всё палаты заняты. Ну и если не одевать в скафандры врачей новых получить и купить сейчас нельзя. По маскам, на Али уже во всю торгуют. Пускай тот же министр обратно выкупит 1 млн. масок это аж 4,6млн грн стоит, просто смешно и Китаю надо экономику поднимать то он маски нашьет на весь мир если свои безрукие не могут организовать...
_Mykola_ написав:Как-то совсем наоборот, участники секты зеленых, топят за "это всего-лишь разновидность гриппа..., ну зачем этот карантин?" Маски продал "херой" который курирует направление в ОП прИзедента, и топят за то что маски не нужны именно Зе.
Вообще, если посмотреть несколько с другой стороны, украинским властям может быть даже очень выгодна эпидемия короновируса. Ведь подавляющий процент умерших (вроде 85%) это старики-пенсионеры. Даже если заразится всё население Украины (35 млн),то умерших будет около миллиона (3%), из них 850-900 тысяч будут пенсионеры - вечная обуза украинского государства.
Ошибка, вирус берет всех и 20% чувствуют себя не агонь. ..
Правильно вирус заражает всех - но количество смертельных исходов в группе 60+ на порядки выше чем в менее возрастной группе.
Shram написав:Правильно вирус заражает всех - но количество смертельных исходов в группе 60+ на порядки выше чем в менее возрастной группе.
Наш первый заражённый с температурой до сих пор, т.е. даже когда тебе "ничего страшного" через 10 дней выпускать тебя всё равно нельзя. Эта зараза пока неизлечима проблема #1 в мире по всем фронтам плохо её не побеждать.