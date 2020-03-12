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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 240241242243>
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Премьер Канады Трюдо, который явно тоже заразится от жены, обьявил о выделении миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.


я 2 года назад собирал перья из птиц летом, когда на солнце было +55, было тяжело дышать от жары. И заболел гриппом, чуть не умер. То что, надо панику поднимать чтобы рынки упали? :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:39

  _Mykola_ написав:Как-то совсем наоборот, участники секты зеленых, топят за "это всего-лишь разновидность гриппа..., ну зачем этот карантин?"
Маски продал "херой" который курирует направление в ОП прИзедента, и топят за то что маски не нужны именно Зе. :twisted: :roll:


Вообще, если посмотреть несколько с другой стороны, украинским властям может быть даже очень выгодна эпидемия короновируса. Ведь подавляющий процент умерших (вроде 85%) это старики-пенсионеры.
Даже если заразится всё население Украины (35 млн),то умерших будет около миллиона (3%), из них 850-900 тысяч будут пенсионеры - вечная обуза украинского государства.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:45

  Shram написав:..
Даже если заразится всё население Украины (35 млн),то умерших будет около миллиона (3%), из них 850-900 тысяч будут пенсионеры - вечная обуза украинского государства.

Это вы не знаете наших пенсионеров.
Людей, которые выживают на 100 долларов (было и меньше) пенсии, сломить гриппу не под силу
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:50

  sequence написав:
  Shram написав:..
Даже если заразится всё население Украины (35 млн),то умерших будет около миллиона (3%), из них 850-900 тысяч будут пенсионеры - вечная обуза украинского государства.

Это вы не знаете наших пенсионеров.
Людей, которые выживают на 100 долларов (было и меньше) пенсии, сломить гриппу не под силу


Как раз то что они выживают на 100 (и менее) баксов, ещё больше увеличивает процент смертельных исходов. Ибо при такой сумме пенсий ни о каком здоровом питании, здоровом отдыхе,профилактике и нормальных лекарствах речи идти не может
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:54

  Shram написав:
  _Mykola_ написав:Как-то совсем наоборот, участники секты зеленых, топят за "это всего-лишь разновидность гриппа..., ну зачем этот карантин?"
Маски продал "херой" который курирует направление в ОП прИзедента, и топят за то что маски не нужны именно Зе. :twisted: :roll:


Вообще, если посмотреть несколько с другой стороны, украинским властям может быть даже очень выгодна эпидемия короновируса. Ведь подавляющий процент умерших (вроде 85%) это старики-пенсионеры.
Даже если заразится всё население Украины (35 млн),то умерших будет около миллиона (3%), из них 850-900 тысяч будут пенсионеры - вечная обуза украинского государства.

Ошибка, вирус берет всех и 20% чувствуют себя не агонь. Смежные болезни не только в 70+, опять же доп. группа риска когда нет аппарата искусственного дыхания даже если вы в автокатастрофе(как пример) ранее могли выжить сейчас шансы резко в минус, всё палаты заняты. Ну и если не одевать в скафандры врачей новых получить и купить сейчас нельзя. По маскам, на Али уже во всю торгуют. Пускай тот же министр обратно выкупит 1 млн. масок это аж 4,6млн грн стоит, просто смешно и Китаю надо экономику поднимать то он маски нашьет на весь мир если свои безрукие не могут организовать...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:02

  stm написав:
  Shram написав:
  _Mykola_ написав:Как-то совсем наоборот, участники секты зеленых, топят за "это всего-лишь разновидность гриппа..., ну зачем этот карантин?"
Маски продал "херой" который курирует направление в ОП прИзедента, и топят за то что маски не нужны именно Зе. :twisted: :roll:


Вообще, если посмотреть несколько с другой стороны, украинским властям может быть даже очень выгодна эпидемия короновируса. Ведь подавляющий процент умерших (вроде 85%) это старики-пенсионеры.
Даже если заразится всё население Украины (35 млн),то умерших будет около миллиона (3%), из них 850-900 тысяч будут пенсионеры - вечная обуза украинского государства.

Ошибка, вирус берет всех и 20% чувствуют себя не агонь. ..


Правильно вирус заражает всех - но количество смертельных исходов в группе 60+ на порядки выше чем в менее возрастной группе.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:06

  Shram написав:Правильно вирус заражает всех - но количество смертельных исходов в группе 60+ на порядки выше чем в менее возрастной группе.

Наш первый заражённый с температурой до сих пор, т.е. даже когда тебе "ничего страшного" через 10 дней выпускать тебя всё равно нельзя. Эта зараза пока неизлечима проблема #1 в мире по всем фронтам плохо её не побеждать.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:25

Коронавирус

  edvardd написав:ключевое слово - 25 лет, до 40 можно сильно не переживать, кроме:
Житель Малайзии заразился, не контактируя с другими больными
инфекция COVID-19 может вызвать повреждение яичек
https://vesti.ua/mir/dokazan-pervyj-slu ... onavirusom

Не... ну если вести написали.....
Начинаю переживать. :?


П.С. кстати, коллега, если так любите ужасы....
Днями с поезда Киев-Бердянск в Запорожье сняли женщину ранее гостившую в Италии, с подозрением на зараженность.
Востаннє редагувалось vovan_prm в П'ят 13 бер, 2020 11:29, всього редагувалось 1 раз.
Монобанк - конченый недобанк :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:34

  stm написав:
  Shram написав:Правильно вирус заражает всех - но количество смертельных исходов в группе 60+ на порядки выше чем в менее возрастной группе.

Наш первый заражённый с температурой до сих пор, т.е. даже когда тебе "ничего страшного" через 10 дней выпускать тебя всё равно нельзя. Эта зараза пока неизлечима проблема #1 в мире по всем фронтам плохо её не побеждать.

Ну мы то не знаем, а вдруг переболевшие через условно год или два начнут умирать от какой-то неведомой болезни, которую искусственно созданный вирус (я уверена, что его создали), провоцирует в организме спустя годы. :roll:
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.liga.net/world/news/djonso ... ut-blizkih

"Некоторые люди сравнивают это с сезонным гриппом. Так делать нельзя. Так как у нас нет иммунитета, эта болезнь опаснее и будет дальше распространяться. Я должен быть честен с вами, с британским обществом: больше семей, намного больше семей потеряют своих близких", - сказал он и назвал эпидемию "худшим кризисом системы здравоохранения для поколения".

По словам Джонсона, сейчас речь не идет о том, чтобы сдержать распространение коронавируса. Задача – его замедлить и оттянуть пик эпидемии, чтобы подготовить систему здравоохранения и не допустить перегрузки больниц."
_Mykola_
 
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