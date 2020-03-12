я 2 года назад собирал перья из птиц летом, когда на солнце было +55, было тяжело дышать от жары. И заболел гриппом, чуть не умер. То что, надо панику поднимать чтобы рынки упали?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я 2 года назад собирал перья из птиц летом, когда на солнце было +55, было тяжело дышать от жары. И заболел гриппом, чуть не умер. То что, надо панику поднимать чтобы рынки упали?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:39
Вообще, если посмотреть несколько с другой стороны, украинским властям может быть даже очень выгодна эпидемия короновируса. Ведь подавляющий процент умерших (вроде 85%) это старики-пенсионеры.
Даже если заразится всё население Украины (35 млн),то умерших будет около миллиона (3%), из них 850-900 тысяч будут пенсионеры - вечная обуза украинского государства.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:45
Это вы не знаете наших пенсионеров.
Людей, которые выживают на 100 долларов (было и меньше) пенсии, сломить гриппу не под силу
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:50
Как раз то что они выживают на 100 (и менее) баксов, ещё больше увеличивает процент смертельных исходов. Ибо при такой сумме пенсий ни о каком здоровом питании, здоровом отдыхе,профилактике и нормальных лекарствах речи идти не может
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:54
Ошибка, вирус берет всех и 20% чувствуют себя не агонь. Смежные болезни не только в 70+, опять же доп. группа риска когда нет аппарата искусственного дыхания даже если вы в автокатастрофе(как пример) ранее могли выжить сейчас шансы резко в минус, всё палаты заняты. Ну и если не одевать в скафандры врачей новых получить и купить сейчас нельзя. По маскам, на Али уже во всю торгуют. Пускай тот же министр обратно выкупит 1 млн. масок это аж 4,6млн грн стоит, просто смешно и Китаю надо экономику поднимать то он маски нашьет на весь мир если свои безрукие не могут организовать...
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:02
Правильно вирус заражает всех - но количество смертельных исходов в группе 60+ на порядки выше чем в менее возрастной группе.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:06
Наш первый заражённый с температурой до сих пор, т.е. даже когда тебе "ничего страшного" через 10 дней выпускать тебя всё равно нельзя. Эта зараза пока неизлечима проблема #1 в мире по всем фронтам плохо её не побеждать.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:25
Коронавирус
Не... ну если вести написали.....
Начинаю переживать.
П.С. кстати, коллега, если так любите ужасы....
Днями с поезда Киев-Бердянск в Запорожье сняли женщину ранее гостившую в Италии, с подозрением на зараженность.
Востаннє редагувалось vovan_prm в П'ят 13 бер, 2020 11:29, всього редагувалось 1 раз.
Монобанк - конченый недобанк :!:
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:34
Ну мы то не знаем, а вдруг переболевшие через условно год или два начнут умирать от какой-то неведомой болезни, которую искусственно созданный вирус (я уверена, что его создали), провоцирует в организме спустя годы.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"Некоторые люди сравнивают это с сезонным гриппом. Так делать нельзя. Так как у нас нет иммунитета, эта болезнь опаснее и будет дальше распространяться. Я должен быть честен с вами, с британским обществом: больше семей, намного больше семей потеряют своих близких", - сказал он и назвал эпидемию "худшим кризисом системы здравоохранения для поколения".
По словам Джонсона, сейчас речь не идет о том, чтобы сдержать распространение коронавируса. Задача – его замедлить и оттянуть пик эпидемии, чтобы подготовить систему здравоохранения и не допустить перегрузки больниц."
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